Сегодня в столице будет температура +28 и выше

Сегодня воздух в столице прогреется выше климатической нормы, причем на 3-4 градуса. Такой прогноз сделали столичные синоптики.

По данным Метеобюро Москвы и области, воздух в городе прогреется днем до +27...+28 градусов, по области до +30. В вечерние часы на термометрах не ниже +16..+17.

- Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы и соответствовать станет июлю, а не августу, осадки не ожидаются, ветер слабый, - рассказывает "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. По ее словам, атмосферное давление будет высоким, но в целом погода будет комфортной. Как поясняет метеоролог, простоит теплая летняя погода с температурным фоном выше нормы вплоть до пятницы, затем снова похолодает. Сильные дожди с грозами пройдут в среду и четверг.

Кстати, наиболее жарким день 20 августа был в 1954 и 1972 годах, когда воздух прогрелся до +32,6. И всего три градуса со знаком плюс было в этот день календаря в 1977 году.