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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Пускепалис победил

В Волковском театре новый худрук
Текст: Татьяна Ткачева (Ярославль)
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
Актер и режиссер Сергей Пускепалис возглавил академический театр драмы имени Федора Волкова по итогам открытого конкурса. Знакомство с труппой прошло 19 августа. Впрочем, Пускепалиса в Ярославле хорошо знают - он был главным режиссером Волковского театра с 2009 по 2011 год.
Сергея Пускепалиса в Ярославле хорошо знают: он был главным режиссером Волковского театра. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сергея Пускепалиса в Ярославле хорошо знают: он был главным режиссером Волковского театра. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Сергея Пускепалиса в Ярославле хорошо знают: он был главным режиссером Волковского театра. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Новое назначение, видимо, должно снизить градус напряженности в театре. Увы, в этом году здесь были драмы разные - и не всегда имевшие отношение к мукам творчества. Конфликт между худруком Евгением Марчелли и недавно появившимся директором Алексеем Туркаловым стал очевиден всем. В апреле возникла идея: министр культуры Владимир Мединский предложил объединить Волковский театр с Александринским - для создания Первого национального театра России. Проект сулил постоянную сцену в столице, масштабные творческие перспективы и материальные выгоды для коллектива. Но у Волковского театра собственная гордость: это первый русский профессиональный театр, основан в 1750 году, на будущий год юбилей. Александринский, может быть, и крепче стоит на ногах - но он на целых шесть лет младше. О чем тут говорить.

Фото: Наталья Воронова
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Большая часть труппы обратилась в минкультуры с просьбой сменить директора. Сменили. Следом добровольно ушел и его оппонент, худрук Марчелли. Минкультуры объявило открытый конкурс концепций развития Волковского театра. Поступило 9 заявок. После очной защиты победителем признали Сергея Пускепалиса.

Последние полгода он служил заместителем худрука в МХАТ имени Горького. Там отнеслись к решению коллеги с пониманием - тем более что творческие обязательства перед МХАТ он обещает выполнить. Так же, как и действующие контракты в кино - съемки в двух сериалах и фильме "Сердце Пармы". Что же касается перспектив Волковского театра, Пускепалис объяснил:

- Считаю, что в театре должен продолжить работу худсовет. Но входить туда должны только представители творческой части, а их решение будет носить для худрука рекомендательный характер. По администрации вопрос деликатный. Она должна понимать, что служит театру, в котором должны идти успешные спектакли. Не больше - но и не меньше. Директор для худрука - компаньон компаньонов. Если будет момент диссонанса... Зная ситуацию последних месяцев, я просто поражаюсь выдержке Евгения Жозефовича Марчелли. Такой конфликт недопустим.

Кадры и творческий тонус, заданный усилиями Марчелли, новый худрук обещает сохранить. Планирует мастер-классы лучших деятелей театра. Труппа перейдет на контрактную основу. "Безработных не будет - другой вопрос, кому чем придется заняться". Нынешний репертуар сохранится как золотой запас, ставка на классику - но в поисках "своей пьесы" театр не обойдет и русскую прозу, и современную драматургию.

Фото: teatrskazki.spb.ru
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В Ярославле два бренда - Валентина Терешкова и первый русский театр. "Хочется, чтобы ярославский театр стал первым в России не только исторически, но и по номинальному значению, - сказал Пускепалис. - Недавно наткнулся в статье Андрея Кончаловского: в европейском театре поиск новизны становится важнее поиска сути. Так вот для меня искусство - инструмент познания. Суть всегда новее, чем форма".

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