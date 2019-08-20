СК завершил расследование пяти уголовных дел по несанкционированным акциям

Следователи закончили расследование уголовных дел, связанных с несанкционированными акциями в Москве, против пяти обвиняемых, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Данила Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти. По версии следователей, в ходе несанкционированной акции 27 июля они совершили насильственные действия против отдельных сотрудников Росгвардии и полиции. Отмечается, что материалы дел в отношении данных фигурантов выделены в отдельное производство и направлены в суд. В то же время расследование уголовного дела о массовых беспорядках в июле продолжаются.

Владиславу Синице вменяется возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, с угрозой применения насилия.

Константин Котов обвинен в неоднократном нарушении установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Дела против Котова и Синицы также переданы суду.