СМИ: Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Режиссер Марк Захаров экстренно госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских больниц. У него диагностировано двустороннее воспаление легких.

Состояние 85-летнего пациента оценивается как тяжелое, но стабильное, передает РИА Новости. Он обратился за медицинской помощью только после того, как у него началась тяжелая одышка.

Марк Захаров является художественным руководителем и главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола ("Ленком") с 1973 года. Он стал автором постановок "Тиль", "В списках не значился", "Автоград XXI", "Юнона и Авось", "Жестокие игры". Семь фильмов, снятых Захаровым, - от "Двенадцати стульев" и "Обыкновенного чуда" до "Убить дракона" и "Дома, который построил Свифт" - стали любимой в народе классикой.