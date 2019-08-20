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20.08.2019 15:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тысяча жителей Подмосковья получат губернаторскую премию в этом году

Текст: Ирина Рыбникова

В этом году получателей премии "Наше Подмосковье", учрежденной губернатором Андреем Воробьевым для поддержки социальных инициатив, будет ровно тысяча человек. Об этом сообщила руководитель главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева.

Фото: Сергей Птичкин
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Премия была учреждена в 2013 году. С того времени ее обладателями стали более 11 тысяч человек, а подавали заявки на участие в конкурсе, по итогам которого и присуждается премия, более 230 тысяч жителей области.

В этом году размер премии, присуждаемый за социальные инициативы, составит 180 тысяч рублей, а награждать победителей будут 4 ноября - в День народного единства.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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