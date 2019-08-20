В домах москвичей устанавливают умные счетчики

Новости

"Аякс" в меньшинстве удержал ничью в матче с АПОЭЛом 20.08.2019
США создадут гиперзвуковые ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом 20.08.2019
Трамп пообещал сохранить военное присутствие США в Афганистане 20.08.2019
Трамп призвал Apple уйти из Китая 20.08.2019
Пострадавшую российскую девочку могут перевезти из Бодрума домой 20.08.2019
Захарова призвала Анкару помочь пострадавшей девочке 20.08.2019
Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподняли с грунта 20.08.2019
СМИ: Трамп назначит послом США в России заместителя Помпео 20.08.2019
Умерла актриса из "Бригады" и "Экипажа" Александра Назарова 20.08.2019
Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название 20.08.2019
Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США 20.08.2019
Владельца сгоревшей в Одессе гостиницы отправили в СИЗО 20.08.2019
Поисковая экспедиция обнаружила останки 16 человек в Карелии 20.08.2019
Воздушный шар с туристами неудачно приземлился в Подмосковье 20.08.2019
Пентагон: США продолжат запускать баллистические и крылатые ракеты 20.08.2019
Паралимпийцам, пострадавшим в ДТП под Тулой, купят новые коляски 20.08.2019
"Матч ТВ" покажет в прямом эфире встречу "Олимпиакос" - "Краснодар" 20.08.2019
Посольство РФ в Греции подтвердило гибель россиян при крушении вертолета 20.08.2019
МЧС провело учения в аэропорту Жуковский перед авиасалоном МАКС 20.08.2019
Минздрав хочет закрепить статусы молодого специалиста и врача-наставника 20.08.2019
В Крыму тарифы на тепло снизят на 23 процента 20.08.2019
В Йемене найдено поселение с мумиями возрастом 3000 лет 20.08.2019
В Калуге отравили зверей в центре реабилитации диких животных 20.08.2019
Видео: Ливень в Перми затопил улицы и парализовал движение 20.08.2019
Подняты из воды тела троих погибших в катастрофе вертолета в Греции 20.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 22:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В долг не светит

В домах москвичей устанавливают умные счетчики
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 184(7942)
В июле следующего года, согласно поправкам в ФЗ "Об энергетике", все квартиры и домовладения на территории страны должны быть оснащены "интеллектуальными системами учета электрической энергии". Проще говоря - умными счетчиками, которые будут передавать данные о расходах электроэнергии без участия жителей.

В Москве ресурсоснабжающие организации уже начали установку таких приборов. Как это делается, посмотрел корреспондент "РГ".

В деревне Каракашево в Новой Москве всего около 50 домов, есть и коттеджи, и ветхие избушки.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Услуги ЖКХ можно будет оплатить на кассе магазина

- Нас оповестили заранее, утром выключили электроснабжение, - рассказывает жительница деревни Ирина Квятковская. Электрики в это время на подъемнике поднялись на уличный столб с проводами. Минут через 15 там висела уже коробочка - умный антивандальный счетчик с инвентарным номером. А домовладелице вручили акт об установке и пульт управления новым прибором.

- Это дистанционный пульт, с помощью которого можно выбрать тариф, посмотреть расход электроэнергии, - объяснил монтажник-электрик Антон Шаповал. - Данные счетчика теперь не нужно никуда передавать - поставщик электричества получит ее автоматически через вмонтированную в счетчик сим-карту. Вам останется лишь оплачивать счета.

А вот если житель этого делать не будет, то теперь ресурсоснабжающая компания сможет так же автоматом дистанционно перекрыть ему энергоснабжение, а при погашении долга так же снова подключить абонента к сети. Специалисты заметили: в населенных пунктах, где уже установлены умные счетчики, неплательщики быстро рассчитались с долгами.

Как пояснил "РГ" начальник управления реализации услуг по передаче электроэнергии филиала "Новая Москва" "Россетти Московский регион" Антон Стрельников, все приборы устанавливаются бесплатно. Если счетчик перестанет работать, компания так же бесплатно его заменит. Впрочем, монтируемые сейчас в Новой Москве счетчики сделаны в Таганроге и соответствуют принятым нормативам, в частности класс точности у них очень высокий. Если же с прибором что-то случается - данные автоматически сохраняются, и снять их можно вручную, но и это забота не жителя, а компании, предоставившей энергоресурс.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В каких городах России лучше всего работают службы ЖКХ

До конца года на территории Новой Москвы поставят 33 тысячи таких приборов. В старой Москве "Мосэнергосбыт" уже оборудовал ими 4,5 тысячи многоквартирных домов в новом жилом фонде, где умные приборы ставят при сдаче дома, в частности в домах на Ходынском поле, а также в домах советской постройки в Зеленограде и районе Марьино (улицы Братиславская и Новомарьинская), где в начале года шел эксперимент. До конца года планирует подключить еще 1,3 тысячи домов в разных округах города так же в качестве эксперимента по бесконтактной передаче данных. В частности, в рамках этих работ проверят каналы передачи, оборудование и возможность использования его на внутриквартирных приборах или переноса счетчиков на лестничную клетку, так как по закону приборы должны стоять на границе балансовой принадлежности, то есть не в квартире абонента. Как рассказал "РГ" замгендиректор по развитию компании "Мосэнергосбыт" Геннадий Стрельцов, умные счетчики эффективны и просты в использовании. "Думаю, в ближайшие год-два все 7,5 миллиона бытовых потребителей Москвы будут подключены к этим приборам", - уточнил он.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ