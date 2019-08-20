В домах москвичей устанавливают умные счетчики

В июле следующего года, согласно поправкам в ФЗ "Об энергетике", все квартиры и домовладения на территории страны должны быть оснащены "интеллектуальными системами учета электрической энергии". Проще говоря - умными счетчиками, которые будут передавать данные о расходах электроэнергии без участия жителей.

В Москве ресурсоснабжающие организации уже начали установку таких приборов. Как это делается, посмотрел корреспондент "РГ".

В деревне Каракашево в Новой Москве всего около 50 домов, есть и коттеджи, и ветхие избушки.

- Нас оповестили заранее, утром выключили электроснабжение, - рассказывает жительница деревни Ирина Квятковская. Электрики в это время на подъемнике поднялись на уличный столб с проводами. Минут через 15 там висела уже коробочка - умный антивандальный счетчик с инвентарным номером. А домовладелице вручили акт об установке и пульт управления новым прибором.

- Это дистанционный пульт, с помощью которого можно выбрать тариф, посмотреть расход электроэнергии, - объяснил монтажник-электрик Антон Шаповал. - Данные счетчика теперь не нужно никуда передавать - поставщик электричества получит ее автоматически через вмонтированную в счетчик сим-карту. Вам останется лишь оплачивать счета.

А вот если житель этого делать не будет, то теперь ресурсоснабжающая компания сможет так же автоматом дистанционно перекрыть ему энергоснабжение, а при погашении долга так же снова подключить абонента к сети. Специалисты заметили: в населенных пунктах, где уже установлены умные счетчики, неплательщики быстро рассчитались с долгами.

Как пояснил "РГ" начальник управления реализации услуг по передаче электроэнергии филиала "Новая Москва" "Россетти Московский регион" Антон Стрельников, все приборы устанавливаются бесплатно. Если счетчик перестанет работать, компания так же бесплатно его заменит. Впрочем, монтируемые сейчас в Новой Москве счетчики сделаны в Таганроге и соответствуют принятым нормативам, в частности класс точности у них очень высокий. Если же с прибором что-то случается - данные автоматически сохраняются, и снять их можно вручную, но и это забота не жителя, а компании, предоставившей энергоресурс.

До конца года на территории Новой Москвы поставят 33 тысячи таких приборов. В старой Москве "Мосэнергосбыт" уже оборудовал ими 4,5 тысячи многоквартирных домов в новом жилом фонде, где умные приборы ставят при сдаче дома, в частности в домах на Ходынском поле, а также в домах советской постройки в Зеленограде и районе Марьино (улицы Братиславская и Новомарьинская), где в начале года шел эксперимент. До конца года планирует подключить еще 1,3 тысячи домов в разных округах города так же в качестве эксперимента по бесконтактной передаче данных. В частности, в рамках этих работ проверят каналы передачи, оборудование и возможность использования его на внутриквартирных приборах или переноса счетчиков на лестничную клетку, так как по закону приборы должны стоять на границе балансовой принадлежности, то есть не в квартире абонента. Как рассказал "РГ" замгендиректор по развитию компании "Мосэнергосбыт" Геннадий Стрельцов, умные счетчики эффективны и просты в использовании. "Думаю, в ближайшие год-два все 7,5 миллиона бытовых потребителей Москвы будут подключены к этим приборам", - уточнил он.