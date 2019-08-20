В дворянской усадьбе под Воронежем споют "Дон Жуана"

Шедевры Моцарта и Штрауса прозвучат у стен дворца Ольденбургских в Рамони 24 и 25 августа. Театральный фестиваль "Раменье-Опера" пройдет во второй раз. Артисты Воронежского театра оперы и балета выступят в естественных декорациях, на фоне одной из самых узнаваемых достопримечательностей региона.

В субботу псевдоготический дворец станет местом действия оперы "Дон Жуан". Сюжет о "наказанном развратнике", как и бессмертная музыка Моцарта, в представлениях не нуждается. Постановка на итальянском языке стала одной из самых ярких премьер в воронежском оперном за последние годы. Спектакль был номинирован на престижную национальную премию "Онегин". По итогам конкурса ее удостоен заслуженный артист Воронежской области Игорь Горностаев (исполнитель партии Лепорелло).

В воскресенье 25 августа гостей фестиваля ждет "Цыганский барон" - оперетта Иоганна Штрауса долгие годы остается одним из самых любимых воронежцами музыкальных спектаклей. Обе постановки в Рамони пройдут с участием ведущих солистов, хора и симфонического оркестра театра оперы и балета под управлением Юрия Анисичкина.

Мероприятия в парке Рамонского дворца смогут посетить все желающие с 14 часов. Там развернется ярмарка "Город мастеров" и откроется театральное кафе. Атмосферу праздника поддержит парад-дефиле в сценических костюмах. Вход во внутренний двор, где будут кипеть оперные страсти, по билетам. Начало обоих спектаклей - в 16-00.

Билеты доступны в кассах Театра оперы и балета и Дворцового комплекса Ольденбургских, а также на сайте bezantrakta.ru. Добраться в Рамонь из Воронежа можно на автомобиле или рейсовом автобусе (отправление с Центрального автовокзала каждые полчаса). После спектаклей - около 19 часов - в город отправятся специальные фестивальные автобусы.