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20.08.2019 15:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В дворянской усадьбе под Воронежем споют "Дон Жуана"

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Шедевры Моцарта и Штрауса прозвучат у стен дворца Ольденбургских в Рамони 24 и 25 августа. Театральный фестиваль "Раменье-Опера" пройдет во второй раз. Артисты Воронежского театра оперы и балета выступят в естественных декорациях, на фоне одной из самых узнаваемых достопримечательностей региона.
Фото: Воронежский театр оперы и балета Фото: Воронежский театр оперы и балета
Фото: Воронежский театр оперы и балета

В субботу псевдоготический дворец станет местом действия оперы "Дон Жуан". Сюжет о "наказанном развратнике", как и бессмертная музыка Моцарта, в представлениях не нуждается. Постановка на итальянском языке стала одной из самых ярких премьер в воронежском оперном за последние годы. Спектакль был номинирован на престижную национальную премию "Онегин". По итогам конкурса ее удостоен заслуженный артист Воронежской области Игорь Горностаев (исполнитель партии Лепорелло).

Фото: РИА Новости.
Солисты "Мариинки" споют в Астраханском кремле

В воскресенье 25 августа гостей фестиваля ждет "Цыганский барон" - оперетта Иоганна Штрауса долгие годы остается одним из самых любимых воронежцами музыкальных спектаклей. Обе постановки в Рамони пройдут с участием ведущих солистов, хора и симфонического оркестра театра оперы и балета под управлением Юрия Анисичкина.

Мероприятия в парке Рамонского дворца смогут посетить все желающие с 14 часов. Там развернется ярмарка "Город мастеров" и откроется театральное кафе. Атмосферу праздника поддержит парад-дефиле в сценических костюмах. Вход во внутренний двор, где будут кипеть оперные страсти, по билетам. Начало обоих спектаклей - в 16-00.

Билеты доступны в кассах Театра оперы и балета и Дворцового комплекса Ольденбургских, а также на сайте bezantrakta.ru. Добраться в Рамонь из Воронежа можно на автомобиле или рейсовом автобусе (отправление с Центрального автовокзала каждые полчаса). После спектаклей - около 19 часов - в город отправятся специальные фестивальные автобусы.

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