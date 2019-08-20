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20.08.2019 21:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Он сражался за Родину

В галерее Александра Шилова презентовали портрет героя разведки
Текст: Андрей Васянин
Фото: Александр Корольков
Спокойный, уверенный в себе пожилой человек сидит вполоборота в кресле, чуть улыбается. Взгляд выдает профессионала - это ветеран разведки, вся его грудь в орденских планках. А рядом герой портрета - бодрый, быстрый, с такой же точно улыбкой принимающий поздравления.

В галерее Александра Шилова на Волхонке 20 августа прошла презентация портрета ветерана Великой Отечественной войны, советского разведчика Виталия Короткова.

Фото: AP Photo
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В этот вечер в зале "Они сражались за Родину" на четвертом этаже галереи было много по-настоящему почетных гостей, руководителей, сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки (СВР).

"Виталий Викторович своим трудом обеспечивал безопасность нашей Родины на протяжении нескольких десятилетий, - презентацию портрета открыл директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. - Он пример и образец для действующих сотрудников СВР, особенно для молодежи. А портрет кисти Александра Шилова - подтверждение его заслуг перед отечеством".

Народный художник России Александр Шилов, в последние годы запечатлевший в портретах легендарных советских разведчиков Геворка Вартаняна, Кима Филби, Джорджа Блейка, Алексея Ботяна, Ивана Евдотьева, своего нового героя увидел на возложении венков в честь Дня Победы, традиционно приглашенный на церемонию руководством СВР. Желание художника написать портрет заслуженного человека поддержал глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"Виталий рвался в армию. В 42-м они с друзьями залезли в товарный вагон, идущий к фронту, но были сняты с поезда военным патрулем", - вечер начался с небольшого фильма о герое портрета. Виталий Коротков все же оказался в действующей армии в 43-м в 15 лет, сразу попав в схватку на Курской дуге. Потом в 1947 году он поступил в Московский юридический институт, где на него и обратили внимание подыскивавшие новых бойцов невидимого фронта сотрудники внешней разведки. Разведшкола, немецкий отдел, командировки в Австрию, Германию. Там Коротков работал с ценной агентурой - назвать только одного из руководителей западногерманской разведки Хайнца Фельфе - выполнял важнейшие задания Центра. Потом были руководящие посты в центральном аппарате внешней разведки, в 1991-м - отставка.

Как рассказывает Александр Шилов, они с Коротковым работали вместе над портретом полтора месяца.

Фото: iStock
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"Виталий Викторович подошел к своему делу со всей ответственностью, - вспоминает художник. - Он позировал так, как нужно и сколько нужно, ни разу не пожаловался на усталость, невзирая на возраст - а ведь ему сейчас больше 90!".

"Вся моя жизнь прошла в разведке, я самый счастливый человек, потому что занимался этой сложной, но очень интересной работой! - говорил на вечере Виталий Коротков, и сейчас занимающийся любимой работой, будучи ответственным секретарем и членом правления региональной общественной организации "Ветераны внешней разведки".

Его портрет с этого дня займет свое место в галерее Александра Шилова среди портретов его соратников-разведчиков и других героев России.

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