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20.08.2019 19:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге отравили зверей в центре реабилитации диких животных

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калуге полиция начала проверку сообщений в интернете о возможном отравлении животный в центре реабилитации "Феникс". По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

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О случившемся на своей страничке в соцсетях написала волонтер Наталья Судец. В частности, она сообщила, что из клеток пропали чернобурые лисы и несколько зверюшек нашли погибшими.Сотрудники центра предполагают, что зверей отравили. Вероятно, это сделал кто-то из имеющих доступ в зоопарк, поскольку "охранник ничего не слышал, собаки не лаяли". Записей с видеокамер сотрудникам пока не показали.

Действительно ли животные погибли от отравления, покажет экспертиза. Трупы отправят на экспертизу в Москву - в Калуге такие исследования проводить отказались.

"В первую очередь надо обезопасить наших животных.Потом займемся поиском преступника", - написала Наталья Судец.

Часть животных находится в вольерах на территории автобазы, предоставленной ее владельцем центру реабилитации "Феникс" безвозмездно. Теперь сотрудники центра и волонтеры спешно переводят зверей на соседнюю - огороженную территорию. Для постройки новых вольеров необходимы средства и помощь неравнодушных людей.

Справка "РГ":

Центр реабилитации дикий животных "Феникс" появился в Калуге 15 лет назад при школьном биологическом кружке. Его основатель - учитель биологии и зооинженер Вероника Матюшина. В зокомплексе оказывают ветпомощь пострадавшим диким животным, что бывает очень актуально, поскольку ветклиники, как правило, этим не занимаются. Здесь выращивают молодняк, оставшийся без родителей. Всех, кого можно, после реабилитации выпускают обратно в природу. А те, кто уже не сможет обойтись без помощи человека, остаются в центре. Специалисты центра также консультируют экстренные службы по проблемам диких животных, оказавшихся в городе.

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