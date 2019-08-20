По всей Москве открылось восемь круглогодичных ярмарок с самыми свежими овощами. А до конца года откроют еще 20, рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Какие плюсы от нового формата мини-рынков, узнали корреспонденты "РГ".

Круглогодичные мини-рынки - это замена ярмаркам выходного дня. Отличий несколько. Во-первых, новые ярмарки работают не три, а шесть дней в неделю. Во-вторых, в крытых павильонах есть климат-контроль. И в-третьих, появились небольшие фуд-корты. Наконец, небольшой рынок просто эстетичнее выглядит, чем огромный шатер.

В этом году круглогодичных ярмарок будет 20, а в ближайшие три года - 50

Самая "свежая" круглогодичная ярмарка открылась недавно в Бутырском районе, на улице Милашенкова. Это место хорошо известно жителям близлежащих домов: тут традиционно располагались овощные развалы. Поэтому большинство из них по привычке идут за продуктами не в сетевые магазины, а сюда. Теперь вместо привычного брезентового рыночного ангара здесь - причудливое здание во французском стиле. "Так удобнее, - оценили первые покупатели, - пространство лучше организовано, выбор больше". Особенно порадовал рыбный отдел, его раньше не было. В нем много камчатских деликатесов, есть копчености, икра.

Радует первых гостей и фермерский отдел. Сметана и остальная "молочка" - из Калужской области. Овощи - из Рязанской. Цены... О них у каждого покупателя свое мнение. Вот, например, сливовидные томаты - по 45 рублей, картошка - по 35 за кило. При большом желании в гипермаркете можно купить дешевле. Но все-таки, понимают горожане, на круглогодичные ярмарки идут не за экономией, а больше за качеством. "Вот тут помидоры какие мясистые, а в магазине - водянистые", - на это, наверное, каждый обратил внимание. Да и выбор ощутимо солидней, чем в экспресс-магазинах у дома. Представлены товары почти со всей Центральной России, а также из Нижегородской, Смоленской областей, Кубани, Чувашии и Казахстана. Кроме овощей, мяса, рыбы на ярмарке - авторский хлеб с разными добавками, отечественный сыр и многое другое.

Ярмарки, подобные этой, сейчас работают на улицах Юных Ленинцев, Академика Скрябина, Городецкой, Святоозерской и Раменки, а также на Семёновской площади. "Эти рынки удобны и покупателям, и продавцам, - сказал Алексей Немерюк. - До конца года постараемся довести их количество до 20, а за ближайшие три года - до 50".