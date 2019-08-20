В Москве показали главную архивную тайну XX века

В выставочном зале федеральных архивов открылась экспозиция "1939 год. Начало Второй мировой войны". Это более 300 документов, почти половина их них - подлинные. Среди них - главная архивная тайна XX века, источник многочисленных политизированных заявлений и фейков - оригинал секретного протокола к Договору о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 года. В своем интервью "РГ" накануне открытия выставки глава Росархива Андрей Артизов заявил, что в таком объеме материалы, касающиеся пакта Молотова-Риббентропа и предвоенной ситуации в мире, никогда не выставлялись.

- Сегодня нелишним будет напомнить, что именно наша страна внесла решающий вклад в разгром гитлеровской военной машины, в освобождение Европы от нацистов. А если бы в предвоенный период усилия удалось объединить, многочисленных жертв можно было бы избежать, - сказал, открывая выставку, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Обращаясь к тем, кто пытается "обелить злодеев" и "подвергнуть сомнению итоги войны", он напомнил слова великого Ключевского о том, что история наказывает за незнание уроков.

Министр отметил, что "в условиях, когда мировое сообщество сталкивается с опасными вызовами и угрозами, страшны и вредоносны геополитические игры с нулевой суммой и тем более попытки установить глобальную гегемонию".

О полезных уроках, которые необходимо извлекать из прошлого, говорил и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. По его словам, драматические события в преддверии Второй мировой войны позволяют сделать ряд важных исторических выводов. Один из них - нельзя выторговать безопасность у агрессора.

Знатокам истории небезынтересно будет увидеть телеграмму Гитлера Сталину с предложением принять Риббентропа с визитом в Москве и ответное письмо генерального секретаря ЦК ВКП (б). А специалисты особо выделяют трофейную французскую коллекцию: на многих документах до сих пор гриф Secret. Но это не российские секреты: документы выставляются на законных основаниях. Дело в том, что по соглашениям между странами 1992 года мы вернули эти трофейные материалы Франции, предварительно скопировав. Знакомство с этими материалами позволяют непредвзято оценить логику действий советского руководства перед войной, к примеру, во время англо-франко-советских переговоров, проходивших в Москве в июне-августе 1939 года. Из этих бумаг видно: Великобритания и Франция долго уклонялись от заключения с СССР равноправного военно-политического союза, а Польша заняла позицию категорического неприятия советских предложений.

- Нельзя допускать право сильного и нужно совместно защищать силу права, - сказала Временный поверенный в делах Германии в России Беате Гжески, которая тоже присутствовала на открытии выставки. - Как бы это ни было больно, обращать свой взор на общую историю необходимо.