В Москве показали главную архивную тайну XX века

Новости

Захарова призвала Анкару помочь пострадавшей девочке 22:14
Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподняли с грунта 21:55
СМИ: Трамп назначит послом США в России заместителя Помпео 21:52
Умерла актриса из "Бригады" и "Экипажа" Александра Назарова 21:45
Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название 21:35
Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США 21:30
Владельца сгоревшей в Одессе гостиницы отправили в СИЗО 21:06
Поисковая экспедиция обнаружила останки 16 человек в Карелии 20:48
Воздушный шар с туристами неудачно приземлился в Подмосковье 20:36
Пентагон: США продолжат запускать баллистические и крылатые ракеты 20:28
Паралимпийцам, пострадавшим в ДТП под Тулой, купят новые коляски 20:27
"Матч ТВ" покажет в прямом эфире встречу "Олимпиакос" - "Краснодар" 20:07
Посольство РФ в Греции подтвердило гибель россиян при крушении вертолета 20:04
МЧС провело учения в аэропорту Жуковский перед авиасалоном МАКС 19:57
Минздрав хочет закрепить статусы молодого специалиста и врача-наставника 19:19
В Крыму тарифы на тепло снизят на 23 процента 19:07
В Йемене найдено поселение с мумиями возрастом 3000 лет 19:00
В Калуге отравили зверей в центре реабилитации диких животных 19:00
Видео: Ливень в Перми затопил улицы и парализовал движение 18:45
Подняты из воды тела троих погибших в катастрофе вертолета в Греции 18:39
В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского 18:31
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 18:29
Киргизский суд признал законным задержание Атамбаева 18:20
В Крыму автодебошир из Коми протаранил автомобиль ГИБДД 17:57
Кубок "Авиадартса" прилетел в Курск на истребителе 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 22:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Начало

В Москве показали главную архивную тайну XX века
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск № 184(7942)
В выставочном зале федеральных архивов открылась экспозиция "1939 год. Начало Второй мировой войны". Это более 300 документов, почти половина их них - подлинные. Среди них - главная архивная тайна XX века, источник многочисленных политизированных заявлений и фейков - оригинал секретного протокола к Договору о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 года. В своем интервью "РГ" накануне открытия выставки глава Росархива Андрей Артизов заявил, что в таком объеме материалы, касающиеся пакта Молотова-Риббентропа и предвоенной ситуации в мире, никогда не выставлялись.

- Сегодня нелишним будет напомнить, что именно наша страна внесла решающий вклад в разгром гитлеровской военной машины, в освобождение Европы от нацистов. А если бы в предвоенный период усилия удалось объединить, многочисленных жертв можно было бы избежать, - сказал, открывая выставку, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Обращаясь к тем, кто пытается "обелить злодеев" и "подвергнуть сомнению итоги войны", он напомнил слова великого Ключевского о том, что история наказывает за незнание уроков.

Фото: Сергей Куксин.
Выставка Росархива рассекретит документы о начале Второй мировой войны

Министр отметил, что "в условиях, когда мировое сообщество сталкивается с опасными вызовами и угрозами, страшны и вредоносны геополитические игры с нулевой суммой и тем более попытки установить глобальную гегемонию".

О полезных уроках, которые необходимо извлекать из прошлого, говорил и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. По его словам, драматические события в преддверии Второй мировой войны позволяют сделать ряд важных исторических выводов. Один из них - нельзя выторговать безопасность у агрессора.

Знатокам истории небезынтересно будет увидеть телеграмму Гитлера Сталину с предложением принять Риббентропа с визитом в Москве и ответное письмо генерального секретаря ЦК ВКП (б). А специалисты особо выделяют трофейную французскую коллекцию: на многих документах до сих пор гриф Secret. Но это не российские секреты: документы выставляются на законных основаниях. Дело в том, что по соглашениям между странами 1992 года мы вернули эти трофейные материалы Франции, предварительно скопировав. Знакомство с этими материалами позволяют непредвзято оценить логику действий советского руководства перед войной, к примеру, во время англо-франко-советских переговоров, проходивших в Москве в июне-августе 1939 года. Из этих бумаг видно: Великобритания и Франция долго уклонялись от заключения с СССР равноправного военно-политического союза, а Польша заняла позицию категорического неприятия советских предложений.

- Нельзя допускать право сильного и нужно совместно защищать силу права, - сказала Временный поверенный в делах Германии в России Беате Гжески, которая тоже присутствовала на открытии выставки. - Как бы это ни было больно, обращать свой взор на общую историю необходимо.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ