В Москве пройдет Ночь летучей мыши

Со среды и до конца месяца в столице будут отмечать Ночь летучей мыши. Присоединиться к празднику москвичей приглашают 11 зон отдыха, среди которых Серебряный бор, парки Измайлово, Кусково, Москворецкий и другие. Об этом сообщает Мосгорпарк.

21 августа праздник начнут отмечать в Кусково, Измайловском парке и парке Сказка, который расположен в Крылатском. В этот день запланированы экологические квесты и кинопоказы. 22 августа в парке Измайлово можно будет послушать голоса рукокрылых ночных обитателей планеты, а также узнать много интересного во время праздника, причем пришедших в костюмах летучей мыши ждут специальные призы. Здесь же покажут представление в театре теней.

24 августа в Серебряном бору гости праздника смогут попробовать ориентироваться в темноте по эхолокации, как это делают летучие мыши.

Как рассказали "РГ" в Мосприроде, на территории столицы обитают шесть видов летучих мышей, среди которых - ночница Брандта, бурый ушан, лесной нетопырь и другие, все они занесены в Красную книгу. Встретить их можно в летнее время в сумерках в лесопарках. Питаются эти ночные обитатели насекомыми.

Первая ночь летучей мыши, которая отмечается в ночь с 20 на 21 августа, прошла в 1997 году более чем в 30 странах мира. По данным сайта мэра Москвы, столица России присоединилась к международной акции впервые три года назад. Основная цель этого праздника - привлечь внимание к проблемам рукокрылых, рассказать о пользе и особенностях этих животных. А также искоренить мифы и предрассудки об опасности этих млекопитающих.