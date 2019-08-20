В Москве зафиксирована самая теплая погода с начала августа

В столице синоптики зафиксировали самый жаркий день с начала августа. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в полдень на опорной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +26,4 градуса. Этот день стал самым теплым с начала месяца. До этого температурный максимум фиксировали 8 августа - тогда термометры показывали +25,9.

Синоптики прогнозируют, что воздух в течение 20 августа может прогреться до +27...+28 градусов. Так что температурные данные дня могут быть скорректированы.