Новости

Макрон по-русски написал о европейской России 14:52
"Джон Сноу" опять пожаловался на тяготы съемок в "Игре престолов" 14:47
В Петербурге ликвидируют 200 несанкционированных свалок 14:46
Сбербанк предложил работодателям сервис проверки сотрудников 14:34
В Ростове "лечащую от похмелья" кошку выставили на продажу за 15 млн рублей 14:32
СЕ поддержал заявления Путина и Макрона по стабилизации обстановки на Украине 14:24
Тамбовская спортсменка умерла во время тренировки 14:24
В Москве зафиксирована самая теплая погода с начала августа 14:23
В Петербурге завели дело из-за рекламы на счетах за электричество 14:23
СМИ: Братьям Магомедовым ужесточили обвинение 14:20
Под Тулой водитель сбил трех инвалидов-колясочников 14:18
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников 14:15
Найдена 700-летняя реликвия династии Палеологов 14:05
Первый полет стратегического беспилотника РФ показали на видео 14:04
Вооруженный человек захватил автобус на мосту в Рио-де-Жанейро 14:02
Как правильно собирать и выбирать грибы 14:00
Хуснуллин: Москвичи получают по программе реновации квартиры бизнес-класса 13:45
В Петрозаводске вынесли приговор грабителям ювелирного магазина 13:45
В Токио стартовала российско-японская Театральная олимпиада 13:45
В Дагестане свыше 10 тысяч человек остались без электричества 13:39
Россия вывела на испытания корвет нового типа с "Калибром" 13:34
Детям из малоимущих семей Петербурга помогут собраться в школу 13:32
В музее-заповеднике "Коломенское" пройдет фестиваль "Казачья станица Москва" 13:31
Греция не получала запроса на заход иранского танкера в порт Каламаты 13:29
На Кубани завели дело на авиадебошира, сорвавшего рейс из Израиля 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 13:31
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В музее-заповеднике "Коломенское" пройдет фестиваль "Казачья станица Москва"

Текст: Ирина Огилько

Самый крупный фестиваль казачьей культуры пройдет в столице 24 августа. В этом году ожидается, что в рамках фестиваля выступит академический кубанский казачий хор. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

- В прошлом году фестиваль посетили 80 тысяч человек, в этом году надеемся, что будет не меньше зрителей, и даже непогода не помешает, - рассказывает Виталий Сучков.

Фото: vesti.ru
Более 100 тысяч москвичей побывали на праздничном концерте в Парке Горького

По данным организаторов праздника, всего откроют 12 площадок. Так, узнать об истории казачества России можно будет на интерактивной площадке "Казачество на государственной службе", представленной создаваемым музеем "Казачество России". К слову, новый музей в будущем станет составной частью Государственного исторического музея и откроется в следующем году на территории Измайловского острова в бывшем здании богадельни.

Еще одна площадка - станичная ярмарка - посвящена казачьей кухне, где можно будет попробовать традиционные блюда: кулешь, уху, драники, вареники, каши и многое другое, здесь же запланированы мастер-классы, в том числе по росписи пряников. Гости заповедника смогут побывать внутри традиционного жилья казаков - куреня, который соберут и обставят в традиционном стиле. Зрелищными станут площадки, где можно посмотреть на джигитовку, рубку шашкой и метание ножей, работу гончаров и многое другое.

Маленьких гостей развлечь смогут аниматоры, для детей постарше организуют игры "беги наоборот", "распутай круг" и другое. Еще одна площадка организована добровольной пожарной дружины казаков, где можно ознакомиться с безопасным обращением с огнем. В 13.00 пройдет освещение походного храма, который собрали за один день. К слову, после праздника храм будет передан Русской Православной Церкви.

А самым ярким и, пожалуй, громким станет концерт в котором примут участие 56 творческих коллективов - около тысячи артистов. Они представят все казачьи округа России, или около 40 регионов страны, в частности Крым, Кубань, Мордовию и другие. Состоится и конкурс среди детско-юношеских творческих коллективов на лучший вокал и хореографию.

Фото: kinopoisk.ru
Сериалы, мушкетеры, хиты МКФ и премьеры: в Москве пройдет "Ночь кино"

Первый заместитель войскового атамана войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" Геннадий Сидорин отметил, что на фестивале можно прикоснуться к традициям и культуре казаков. "Этот фестиваль имеет большое значение, так как в этом году исполняется 100 лет со дня расформирования казачества, а в будущем году будем отмечать 450-летние со дня начала служения отечеству, так как в 1570 году донские казаки встали на службу к русскому царю Ивану Грозному", - сказал Сидорин.

Впрочем те, кто не сможет посетить праздник, смогут посетить его виртуально. На протяжении всего времени работы площадок будет вестись онлайн-трансляция на сайте фестиваля: казачья станица.рф.

Время работы фестиваля - с 10.00 до 20.00.

Культура Культурный обмен Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности
Макрон по-русски написал о европейской России
Вооруженный человек захватил автобус на мосту в Рио-де-Жанейро
Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия
В Госдуме предлагают освободить водителей от штрафов в некоторых случаях