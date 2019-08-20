В музее-заповеднике "Коломенское" пройдет фестиваль "Казачья станица Москва"

Самый крупный фестиваль казачьей культуры пройдет в столице 24 августа. В этом году ожидается, что в рамках фестиваля выступит академический кубанский казачий хор. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

- В прошлом году фестиваль посетили 80 тысяч человек, в этом году надеемся, что будет не меньше зрителей, и даже непогода не помешает, - рассказывает Виталий Сучков.

По данным организаторов праздника, всего откроют 12 площадок. Так, узнать об истории казачества России можно будет на интерактивной площадке "Казачество на государственной службе", представленной создаваемым музеем "Казачество России". К слову, новый музей в будущем станет составной частью Государственного исторического музея и откроется в следующем году на территории Измайловского острова в бывшем здании богадельни.

Еще одна площадка - станичная ярмарка - посвящена казачьей кухне, где можно будет попробовать традиционные блюда: кулешь, уху, драники, вареники, каши и многое другое, здесь же запланированы мастер-классы, в том числе по росписи пряников. Гости заповедника смогут побывать внутри традиционного жилья казаков - куреня, который соберут и обставят в традиционном стиле. Зрелищными станут площадки, где можно посмотреть на джигитовку, рубку шашкой и метание ножей, работу гончаров и многое другое.

Маленьких гостей развлечь смогут аниматоры, для детей постарше организуют игры "беги наоборот", "распутай круг" и другое. Еще одна площадка организована добровольной пожарной дружины казаков, где можно ознакомиться с безопасным обращением с огнем. В 13.00 пройдет освещение походного храма, который собрали за один день. К слову, после праздника храм будет передан Русской Православной Церкви.

А самым ярким и, пожалуй, громким станет концерт в котором примут участие 56 творческих коллективов - около тысячи артистов. Они представят все казачьи округа России, или около 40 регионов страны, в частности Крым, Кубань, Мордовию и другие. Состоится и конкурс среди детско-юношеских творческих коллективов на лучший вокал и хореографию.

Первый заместитель войскового атамана войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" Геннадий Сидорин отметил, что на фестивале можно прикоснуться к традициям и культуре казаков. "Этот фестиваль имеет большое значение, так как в этом году исполняется 100 лет со дня расформирования казачества, а в будущем году будем отмечать 450-летние со дня начала служения отечеству, так как в 1570 году донские казаки встали на службу к русскому царю Ивану Грозному", - сказал Сидорин.

Впрочем те, кто не сможет посетить праздник, смогут посетить его виртуально. На протяжении всего времени работы площадок будет вестись онлайн-трансляция на сайте фестиваля: казачья станица.рф.

Время работы фестиваля - с 10.00 до 20.00.