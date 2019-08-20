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20.08.2019 12:19
Проект: В регионах

В Нововоронеже открылся международный детский экологический форум

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС - Нововоронеже - на территории санатория-профилактория "Энергетик" начал работу детский экологический форум в рамках III Международного конкурса фотографий "В объятиях природы". Его организатор - Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (Фонд "АТР АЭС") при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом" и АЭС "Пакш" (Венгрия).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Участие в экологическом форуме принимают 53 юных представителя стран присутствия атомных электростанций - России, Белоруссии и Венгрии. Эти ребята стали победителями конкурса: их фотоработы заняли 1 и 2 места.

"Конкурс из года в год становится все популярнее, число его участников растет. С его помощью дети могут раскрыть свой творческий потенциал. Немаловажным является и просветительская сторона проекта, которая рассказывает об экологии", - отметил председатель Фонда "АТР АЭС" Николай Нетяга.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Для юных фотохудожников приготовили обширную программу. За 10 дней форума они посетят заповедные места Воронежской и Липецкой областей - Дивногорье, Борщево, Сторожевое, Архангельское, Воронежский заповедник им. В.М.Пескова, зоопитомник "Червленый Яр", Кудыкину Гору и др. Их наставником станет известный венгерский фотохудожник, победитель международных конкурсов Винце Балинт, который научит детей на пленэрах делать красивые кадры, художественно обрабатывать их, разберет вместе с ними ошибки. Кроме того, ребят ждут спортивные мероприятия, квесты, мастер-классы по изготовлению старорусских глиняных игрушек, а также концерты, посвященные культуре разных стран.

"Конечно, за такое короткое время мы не можем научить всем тонкостям, хотя эти ребята и сами уже многое умеют. Но, главное, мы можем им привить любовь и уважение к природе. Я постараюсь максимально передать свои знания. Природа здешних мест потрясающая, в который раз убеждаюсь в этом! Думаю, мы хорошо поработаем", - рассказал венгерский фотохудожник Винце Балинт.

Работа экологического форума продлится до 28 августа. Собранные ребятами фотоматериалы смогут увидеть все желающие. До конца 2019 года в городах присутствия АЭС стран-участников фотоконкурса будут организованы выставки работ юных фотографов.

Напомним, участие в конкурсе фотографий "В объятиях природы" в 2019 году приняли дети 14-17 лет, проживающие в городах расположения АЭС в России, Венгрии, Белоруссии и Финляндии. Цель конкурса - развитие и укрепление международных отношений в части повышения информированности общественности по вопросам экологической безопасности АЭС, популяризация атомной энергетики.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежский проект признан лучшим в "Росэнергоатоме"

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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