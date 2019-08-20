Первая в мире атомная электростанция находится в Обнинске Калужской области. Она начала действовать в 1954 году и проработала 48 лет без аварий. Сегодня это отраслевой мемориальный комплекс. Несмотря на то что он находится на территории режимного объекта - Физико-энергетического института (ФЭИ), попасть на первую в мире АЭС можно.

- Экскурсии проходят постоянно. На самом деле там даже интереснее, чем это можно себе представить, - заявил директор по коммуникациям ФЭИ Алексей Громыко и пригласил приехать.

Надо заметить, что экскурсии по мемориальному комплексу бесплатны. И это принципиальная позиция атомщиков: деньги считать, конечно, хорошее дело, но зарабатывать надо наукой, технологиями, а здесь - прикосновение к истории.

- Это как брать деньги за посещение Вечного огня, - говорит руководитель музейной группы ФЭИ Инна Мохирева. - Первая в мире атомная электростанция - это больше чем музей. Наша миссия в том, чтобы человек, побывав здесь, вышел другим. Вы только представьте: послевоенная разруха, а в СССР строят атомную электростанцию. Человек, получив новый источник энергии, начал с создания оружия. И тогда после Хиросимы, в разгар холодной войны надо было показать, что возможно мирное использование этой энергии, что мало быть умным - надо творить во благо. Правда, единичных посетителей сюда все же не пускают - только коллективы. Надо заранее отправить заявку и выполнить все требования службы безопасности для получения допуска на режимный объект: ФЭИ - это государственный научный центр. И главное - не забыть паспорт.

Само здание Обнинской АЭС довольно скромное на вид: трехэтажный дом, выстроенный в стиле сталинского ампира. Неподалеку ТЭЦ, с которой подавалось электричество. Но это на поверхности три этажа - еще шесть под землей. Именно там находится сердце станции - атомный реактор, который и сейчас всего лишь спит. АЭС перестала функционировать из экономических соображений 29 апреля 2002 года. Было вывезено все топливо, но в самом реакторе осталась графитовая кладка, поэтому как минимум в ближайшие полвека все здесь будет под наблюдением.

Вообще перед создателями этого необычного музейного комплекса стояла непростая задача - в сущности, надо было соединить несовместимое. С одной стороны, вывод из эксплуатации атомного объекта производится, что называется, "под зеленую лужайку", то есть задача разобрать полностью, обеспечив безопасность. А для музея главное все полностью сохранить. Так что рождался этот музейный комплекс в муках и дискуссиях. Достаточно сказать, что свои заключения давали четыре академика. Вопрос решался на правительственном уровне. И это также был первый в мире опыт.

Оборудование со станции вывезено, но часть осталась. Так, в рабочем состоянии центральный пункт управления - мозги и нервы станции. Это большой зал, полукругом приборы. Промышленный дизайн середины прошлого века: тумблеры, приборы со стрелками, каких сегодня уже, наверное, нет. В центре - оператор следит за приборами. Конечно, сегодня персонал не как полвека назад постоянно находится на месте. В первоначальном виде остался и пульт дозиметрического контроля. Отсюда и сейчас ведется наблюдение за всеми помещениями АЭС. Можно, повернув рычажок, взять, например, пробу воздуха в любой из ста комнат станции.

Потом долгий путь по узким коридорам с резкими поворотами к атомному реактору. Опасное оборудование за трехметровыми бетонными стенами. Эти блуждания создают впечатление, что спустились под землю. Оказывается, нет, всего лишь со второго этажа: это реактор под землей, а мы на него - точнее, на большой красный люк, смотрим на уровне земли. Кстати, внизу, по словам Инны Мохиревой, сохранилось оборудование, но пока туда экскурсантов не водят. Рядом еще один интересный объект - бассейн выдержки. Когда-то сюда из реактора поступало отработанное топливо, но сейчас там пусто.