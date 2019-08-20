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20.08.2019 20:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Воздушный шар с туристами неудачно приземлился в Подмосковье

Нештатное приземление воздушного шара с туристами произошло в Подмосковье, передает "Интерфакс". Сильный ветер тряхнул корзину так, что катавший пассажиров пилот получил травму.

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"Поступило сообщение о том, что в Дмитровском городском округе произошло нештатное приземление воздушного шара из-за порывов ветра, - передали в пресс-службе регионального главка МЧС. - При приземлении пассажиры из шара выпрыгнули, пострадал пилот, травма ноги".

Пострадавшим оказана необходимая помощь, а сам воздушный шар тем временем повис на проводах.

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