Воздушный шар с туристами неудачно приземлился в Подмосковье

Нештатное приземление воздушного шара с туристами произошло в Подмосковье, передает "Интерфакс". Сильный ветер тряхнул корзину так, что катавший пассажиров пилот получил травму.

"Поступило сообщение о том, что в Дмитровском городском округе произошло нештатное приземление воздушного шара из-за порывов ветра, - передали в пресс-службе регионального главка МЧС. - При приземлении пассажиры из шара выпрыгнули, пострадал пилот, травма ноги".

Пострадавшим оказана необходимая помощь, а сам воздушный шар тем временем повис на проводах.