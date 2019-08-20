Амур у Хабаровска поднялся до шести метров

За последние сутки уровень реки Амур у Хабаровска поднялся на пять сантиметров и к утру 20 августа достиг опасной отметки 600 сантиметров, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

На островной территории города подтоплены порядка 1700 дачных участков, также в краевом центре вода зашла на 156 приусадебных участков и семь огородов. Ливневые воды затопили дороги на улицах Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская, Флегонтова - Тимирязева, Ямская, Живописная и в переулке Заречный.

Существенно осложнил гидрологическую обстановку в регионе тайфун "Кроса", который бушевал с 14 августа. Из-за обильных осадков до 21 августа ожидается подъем воды до отметок неблагоприятного, а местами опасного явления на южных реках Хабаровского края: Бира, Подхоренок, Хор, Кия, Матай.

На сегодняшний день в Хабаровском районе подтоплены 32 жилых дома, 32 приусадебных, 222 земельных и 230 дачных участков. Размыты четыре участка дорог в селах Воронежское-2, Воронежское-3, Малышево и Челны, а также подтоплены подъездные дороги к селам Чернолесье и Ровное.

В Бикинском районе в зоне подтопления пять жилых домов и 67 приусадебных участков в городе Бикине и 11 жилых домов и 96 приусадебных участков в селе Лермонтовка.

В Нанайском районе в воде 12 приусадебных и 30 земельных участков, 280 метров дороги между селами Дубовый Мыс и Гасси и несколько участков внутрипоселковых дорог. В Амурском районе - восемь участков межпоселковых дорог. В районе имени Лазо - 91 придомовая территория, 96 земельных участков и несколько участков дорог.

На территории края работают четыре пункта временного размещения. Но местные жители в них не идут, а остаются у родственников и знакомых.