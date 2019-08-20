Экологи: Выпуску косаток из "китовой тюрьмы" может помешать погода

Четвертому выпуску косаток и белух из так называемой "китовой тюрьмы", расположенной в бухте Средняя, может помешать погода, заявил Greenpeace России в сообщении на своем сайте. Представители организации отмечают, что из-за тайфунов в Хабаровском крае готовятся к паводку, и, если река Амур сильно поднимется, перегрузка животных на баржу в порту Хабаровска может оказаться невозможной.

По плану, 22 августа из бухты Средней должны вывезти двух последних остающихся там косаток и шесть белух. План транспортировки был отработан в первые три раза: животным предстоит преодолеть 1800 километров - из бухты Средняя до побережья Охотского моря. Сначала перевозка идет по суше, затем, в Хабаровске, китообразных перегружают на судно, которое отправляется к месту назначения по Амуру. В поселке Иннокентьевка Николаевского района косаток и белух снова перегружают в автомобили и везут к мысу Перовского.

Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), который контролирует освобождение животных, экологам пояснили, что к операции все готово, но ученые будут следить за изменениями погоды и по необходимости скорректируют планы.

"В условиях осложнившихся погодных условий, прозрачность выпуска должна быть на уровне предыдущего - мы ждем от института оперативного информирования о ходе операции как через нас, так и через собственные соцсети", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители организации предлагают ВНИРО пригласить независимых ветеринаров и специалистов по поведению косаток и белух, которые смогут оценивать состояние животных во время пути. Также, по их мнению, нужно вести видеосъемку процесса выпуска китообразных.

Справка "РГ"



В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. Первую партию животных вывезли из "китовой тюрьмы" 27 июня, вторую - 16 июля, третью - 6 августа.