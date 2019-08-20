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20.08.2019 18:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Реактивная броня

На Дальний Восток поступили новые танки
Текст: Сергей Птичкин
Как сообщили в Минобороны, танковые подразделения четырех мотострелковых соединений, дислоцированных в Хабаровском крае, Еврейской автономии, Амурской области и на острове Сахалин полностью укомплектованы танками Т-80БВ.

Эти скоростные машины с мощными газотурбинными двигателями создавались во времена СССР для прорыва в Западную Европу в случае начала войны между странами НАТО и Варшавского договора. Поскольку после распада СССР наша страна никуда прорываться больше не собиралась, кто-то посчитал "восьмидесятки" машинами избыточной силы и Российской армии совершенно ненужными. Их собирались снять с вооружения и отправить в утиль. В строю они остались лишь чудом. А сейчас выясняется, что для отдельных регионов нашей огромной страны "восьмидесятки" - просто идеальные защитники.

Т-80БВ разгоняется до 50 км/час за 17 секунд и спокойно идет по проселку со скоростью 80 км/час

Ничуть не умаляя достоинств самого массового в мире на сегодняшний день танка, а это Т-72 различных модификаций, все-таки стоит рассказать и об очень интересных особенностях Т-80. И надо сразу оговориться: ТТХ этих машин схожи. Но эти танки - разного уровня. Это как сравнивать поршневые истребители конца Второй мировой войны и первые реактивные.

Фото: РИА Новости
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Газотурбинная силовая установка позволяет тяжелому танку трогаться с места очень плавно и идти по глубокому снежному насту, не проваливаясь. Наст уплотняется, но не рвется, танк не зарывается в сугробы. Немаловажно и то, что газовая турбина, в отличие от дизеля, легко запускается при самом сильном морозе. Это дает ощутимые преимущества при эксплуатации танка там, где снежные зимы и сильные морозы.

Т-80БВ - одна из новейший модернизационных версий классической "восьмидесятки". Система управления огнем Т-80БВ - одна из лучших в мире. В совокупности с уникальной ходовой частью "восьмидесятки" и высокой плавностью хода она позволяют вести эффективный огонь на пересеченной местности при скорости до 35 км/час и любом положении башни. На такой скорости в движении прицельно стрелять не может ни один танк в мире. Автомат заряжания обеспечивает темп стрельбы до девяти выстрелов в минуту.

На танке устанавливается оригинальная система кондиционирования и обогрева. Она обеспечивает индивидуальную подводку прохладного или теплого воздуха каждому члену экипажа. Т-80БВ разгоняется до скорости 50 км/час за 17 секунд и спокойно идет даже по проселку со скоростью 80 км/час. На шоссе, по мнению экспертов, может разогнаться и свыше 90 км/час - но это уже экстремальное вождение, чреватое ДТП.

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На одной из первых выставок IDEX, проходящих в Абу-Даби, - это было в середине 1990-х - Т-80У прыгнул с трамплина на дальность 14 метров. Это стало так и не превзойденным мировым рекордом. Т-80У получил имя "летающего" и долгие годы был неофициальным символом выставок IDEX. Американский "Абрамс" попытался повторить прыжок, но плюхнулся сразу за трамплином, да так, что у него лопнули трубопроводы, на песок потекло масло - танк еле уполз с показательной арены.

По совокупности боевых и эксплуатационных характеристик обновленная "восьмидесятка" стала лучшим танком в мире. И надежным стражем наших дальневосточных и северных земель.

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