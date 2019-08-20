На Камчатке застрелили более 60 медведей

Более 60 медведей, которые могли представлять угрозу для людей, отстрелили в этом сезоне на Камчатке. Об этом завил губернатор края Владимир Илюхин, который отвечал на вопросы местных жителей в рамках работы своей интернет-приемной в Instagram.

Он рассказал, что в адрес правительства поступает много обращений в связи с участившимися случаями выхода косолапых в населенные пункты. Каждую неделю регистрируют около 15-20 сообщений о встрече людей с медведями.

- Зверь на этой территории живет, и, конечно, там, где есть угроза жизни человека, все необходимые меры принимаются, для того, чтобы этого зверя или изгнать из населенного пункта или его застрелить. В этом году, кстати, уже выдано 62 разрешения на отстрел, и они все реализованы, - сказал Илюхин.

Причинами появления хищников в городах и селах он назвал не только слабые заходы лосося в реки, но несанкционированные свалки у дачных поселков, которые привлекают диких животных.

Кроме того, Илюхин отметил, что численность бурых медведей увеличилась.

Между тем

В апреле этого, после проведения уникальной спецоперации по эвакуации белого медведя с Камчатки на Чукотку, Владимир Илюхин "поставил задачу проработать возможность действий по такой же схеме с нашими бурыми медведями".

- Принято решение о закупке необходимого оборудования, лекарственных препаратов и обучении людей, чтобы при выходе хищников в населенные пункты Камчатки мы могли оперативно принимать необходимые меры по вывозу зверей в естественную природную среду, - завлял зампред правительства - министр специальных программ и по делам казачества региона Сергей Хабаров.