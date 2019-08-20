На набережной Хабаровска развернули водоналивную дамбу

После подъема уровня Амура у Хабаровска до опасной отметки в шесть метров в краевую столицу из Комсомольска-на-Амуре оперативно привезли водоналивную дамбу. Ее установкой на городской набережной занялись спасатели, пожарные и волонтеры - всего 100 человек.

"За двое суток предстоит установить 840 метров самой дамбы, а по краям уложить два ряда мешков с песком. Мешки помогут удержать конструкцию на месте, когда подойдет вода", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Дополнительный ряд из мешков будем делать возле ограждения набережной. Всего потребуется отсыпать свыше 30 кубометров песка", - пояснил руководитель работ, начальник краевого управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Геннадий Козорез.

По прогнозам синоптиков, максимально Амур может подняться до 630-680 сантиметров. Набережная рассчитана даже на более высокий уровень воды - 686 сантиметров. Но это, если на реке спокойно. Когда ветер поднимает волны, вода может переливаться. При порывах от 12 до 15 метров в секунду высота волны составит 35 сантиметров.

"Мы еще в июле приняли решение после достижения уровня 600 сантиметров отсыпать участок до Яхт-клуба до отметки 750 сантиметров, а в пешеходной зоне развернуть водоналивную дамбу, которая должна уберечь все сооружения. Как только вода начнет опускаться, дамбу мы разберем и перебросим обратно в Комсомольск", - рассказал зампред правительства края Анатолий Литвинчук.