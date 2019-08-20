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20.08.2019 06:04
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На вулканы Камчатки поднимутся знаменитые параолимпийцы

Текст: Дина Непомнящая

Восхождение на камчатские вулканы панируют совершить шесть спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В состав группы войдут известные всему миру параолимпийцы.

На вулканы собираются подняться параолимпийская чемпионка, рекордсменка в беге на средние дистанции Любовь Васильева, чемпион мира по адаптивному скалолазанию Михаил Сапаров и двукратный чемпион мира по паракаратэ, "человек планеты" Сергей Бурлаков. Последний, кстати, стал первым параолимпийцем, получившим премию "Оскар спорта" Международной академии боевых искусств.

Как сообщается на сайте Корпорации развития Камчатки, восхождение станет первым этапом проекта "Социальный туризм "1+1", который при поддержке гранта Президента РФ реализует Волгоградское региональное отделение Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Гостям Камчатки предложили отправиться на вулкан Хангар

Помимо восхождения на вулканы, спортсмены намерены совершить сплав по реке и морскую прогулку. В планах и общение с журналистами, ведь главная цель проекта - привлечь внимание общественности к необходимости развития в России туризма для инвалидов. Участники также хотят показать людям с ограниченными возможностями здоровья, что они тоже могут отдыхать активно.

На протяжении всего маршрута параолимпийцев будет сопровождать съемочная группа. Она создаст документальный фильм об экспедиции, премьера которого состоится в Москве и Волгограде в ноябре-декабре этого года. В это же время пройдет фотовыставка, посвященная проекту.

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