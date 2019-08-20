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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Опубликован список ключевых иностранных фигур ВЭФ-2019

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 4-6 сентября, соберет ведущих политиков и бизнесменов из ряда стран. Центральным событием ВЭФ станет пленарная сессия, в которой примут участие Президент России Владимир Путин.

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Помимо него на форум посетят премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, а также президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Модератором сессии станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос.

Как отметил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков, участникам предстоит обсудить актуальные вопросы, направленные на расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие экономики Дальнего Востока России.

В частности, тема "Новые решения для ускорения экономического роста" посвящена преференциальным режимам на Дальнем Востоке, а также новым инструментам для экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности региона. В обсуждении из иностранных гостей поучаствуют старший государственный министр торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Кун, управляющий Японского банка для международного сотрудничества Тадаси Маэда, заместитель председателя правления Группы САН Шив Викрам Кхемка.

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Также в рамках ВЭФ-2019 запланированы страновые бизнес-диалоги с предпринимателями из Индии, КНР, Японии, Республики Корея, АСЕАН и Европы.

В целом, деловая программа ВЭФ-2019 включает более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Программа Форума состоит из четырех основных тематических блоков: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества", "Новые решения для повышения качества жизни".

Экономика ДФО Восточный экономический форум-2019
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