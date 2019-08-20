В Приморье инспекторы ГИБДД посадили за руль "пьяных" водителей

Во Владивостоке на автодроме ДОСААФ курсанты автошколы под патронажем сотрудников краевого Управления ГИБДД и инструкторов экспертного центра "Движение без опасности" сели за руль автомобилей в очках, имитирующих состояние алкогольного опьянения. Об эксперименте сообщили в краевом УМВД.

Очки дают эффект опьянения, как будто надевший выпил несколько бутылок слабого алкогольного напитка.

Участники эксперимента попробовали в очках идти прямо по начерченной линии, обойти конусы или попасть мячиком в цель. Прямо не прошел никто, конусы задевали ногами. После этого курсантам предложили "пьяными" управлять учебным автомобилем. Рядом с водителем находился инструктор, который мог в любой момент предотвратить аварийную ситуацию. И такие моменты были.

В итоге все ученики автошколы, примерившие очки, согласились, что алкоголь и руль - вещи несовместимые.

Кстати

С начала года в Приморье произошла 461 автоавария, в которой водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения. В ДТП с участием пьяных водителей 48 человек погибли, 316 получили травмы. Отстранены от управления автотранспортом свыше 6,5 тысячи нетрезвых водителей.