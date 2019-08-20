ВЭФ изменил Дальний Восток

Первый Восточный экономический форум начал работу 3 сентября 2015 года. На нем были озвучены эксклюзивные возможности и преференции, которые предлагало российское государство своему и зарубежному бизнесу на Дальнем Востоке и в Забайкалье.

Цель: превратить эти регионы в территорию ускоренного развития и роста для всей страны.

Для этого решено было создать территории опережающего развития с особыми условиями для организаций новых производств и льготными налоговыми режимами, свободный порт Владивосток. А также предоставить возможность оформить восьмидневную визу прямо на границе, обеспечить бесплатное получение гражданам России участков земли площадью до одного гектара на Дальнем Востоке.

Форум стал презентационной площадкой всех этих прорывных направлений. Она была необходима еще и для того, чтобы понять самим, объяснить иностранным партнерам огромный потенциал Дальневосточного федерального округа (ДФО). Ежегодное проведение Восточного экономического форума (ВЭФ) предусмотрено указом президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года.

Первый ВЭФ показал, что партнеры России из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), готовы участвовать в прорывном развитии Дальнего Востока по всем направлениям.

"Часто задают вопрос, сколько подписано соглашений, какова сумма. Мы не ждали такой цифры - честно скажу. Соглашений получилось около 80, сумма получилась 1,3 триллиона рублей, - сказал вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Дальний Восток заинтересовал инвесторов из 56 стран

На втором ВЭФ в 2016 году было подписано уже 214 соглашений на 1,85 триллиона рублей. В нем приняли участие 3,5 тысячи делегатов из 56 стран. И если в 2015 году речь шла о формировании "правил игры" в регионе, то год спустя уже смогли получить "обратную связь" от инвесторов.

Многочисленными по составу были делегации Японии - 246 человек, Китая - 227 человек, и Республики Корея - 128 человек. Общее количество состоявшихся мероприятий деловой программы форума - 56 сессий, из них ключевых - 44, стратегических - 6, бизнес-диалогов - 5.

ВЭФ-2016 собрал во Владивостоке глав трех государств - России, Японии и Республики Корея. Своей эмоциональной речью запомнился премьер-министр Синдзо Абэ. Он хоть и напомнил о "территориальном споре" между Японией и Россией, но в целом показал серьезность намерений японцев по развитию экономического сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке.

На форуме предпринимателей и инвесторов было озвучено решение президента РФ распространить льготы свободного порта Владивосток на все территории Дальнего Востока. Специалисты тогда отметили: сам факт, что азиатский бизнес столь высокого масштаба приехал на форум во Владивосток, говорит о возросшем интересе к региону.

Создавая новую реальность

С третьего ВЭФ в 2017 году международная встреча стала проходить под единым девизом. В 2017 году он был таким: "Дальний Восток: создавая новую реальность". О новой реальности рассказал Юрий Трутнев, отметивший, что "за три года на Дальнем Востоке создано новое экономическое пространство: 19 федеральных законов, 72 акта правительства РФ, четыре института развития. Это основа новой модели инвестиционной привлекательности Дальнего Востока".

Центральным событием III Восточного экономического форума стало пленарное заседание, на котором президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Японии Синдзо Абэ, Южной Кореи Мун Чжэ Ини, Монголии Халтмаагийн Баттулге пришлось обсуждать ситуацию на Корейском полуострове, связанную с ракетной ядерной программой Пхеньяна. К слову, на ВЭФ-2017 присутствовала делегация КНДР во главе с министром внешних экономических дел КНДР Ким Ен Дже.

В ходе экономической программы форума, по подсчетам организаторов, на ВЭФ-2017 были подписаны контракты на сумму свыше триллиона рублей. К третьей встрече во Владивостоке 26 компаний - инвесторов получили статус резидента свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития Дальнего Востоке.

"Новая модель не просто конкурентна, а по таким показателям как налоги, стоимость земли, электроэнергии, газа, воды, скорости административных процедур - одна из лучших в АТР. И это не наша оценка, а создателей 837 инвестиционных проектов, которые работают на Дальнем Востоке", - заметил тогда Юрий Трутнев. 2017 год отметился настоящим бумом вложений в регионы ДФО. По данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал составил 1,217 триллиона рублей, рост 17,1 процента по отношению к 2016 году. В среднем по России этот показатель составил 4,4 процента.

Время фундаментальных решений

Четвертый Восточный экономический форум в 2018 году прошел под лозунгом "Расширение границ возможностей Дальнего Востока".

Он оказался значительно более масштабным, чем предыдущие три. Самой крупной иностранной делегацией на ВЭФ-2018 стала китайская - 1096 человек. В составе делегации Японии насчитывалось 570 человек, Южной Кореи - 335 человек, КНДР представляло 12 участников.

В общей сложности, в форуме участвовало более 340 глав иностранных компаний и 383 российских. На полях ВЭФ-2018 его участники подписали 175 соглашений на общую сумму 2,9 триллиона рублей.

Прошедшее в дни форума заседание Госсовета РФ приняло фундаментальное решение: довести до уровня не менее 5,5 процента расходы инвестиционного характера государственных программ. По словам Юрия Трутнева, на эти деньги будут строиться новые больницы, детские сады, школы. На Госсовете также был представлен проект по поддержке рождаемости на Дальнем Востоке.

В тот год решено было провести следующий форум, чтобы "сшить его по вертикали", по заранее объявленным ключевым направления развития Дальнего Востока.

Четыре блока пятого

Пятый юбилейный ВЭФ-2019 откроется 4 сентября во Владивостоке. И продлится до 6 сентября. Его деловая программа включает 50 мероприятий, которые разбиты на четыре блока.

Первый - "Новые решения для ускорения экономического роста". Участники форума будут обсуждать меры, необходимые для развития Дальнего Востока и повышения его инвестиционной привлекательности.

Второй блок: "Создавая условия для бизнеса". Речь пойдет о защите прав инвесторов и совершенствовании законодательства, о развитии малого и среднего бизнеса, цифровизации государственного управления.

Третий блок: "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества". Дискуссии будут посвящены экономическому взаимодействию России и стран АТР в вопросах научно-технического сотрудничества, цифровой трансформации торговли, будущего российской Арктики и транспортных коридоров на Дальнем Востоке.

Четвертый блок: "Новые решения для повышения качества жизни". Сюда вошли вопросы повышения качества образования, привлечения частных инвестиций в социальную сферу региона, развития городской среды и создания городов будущего.

На полях ВЭФ-2019 пройдут российско-китайский форум СМИ, межправительственная российско-сингапурская комиссия высокого уровня, конференция "Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана".