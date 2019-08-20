Александр Овечкин войдет в Совет по развитию спорта при главе Мордовии

Звезда мирового хоккея Александр Овечкин войдет в Совет по развитию физкультуры и спорта при главе Республики Мордовия. Знаменитый спортсмен подтвердил согласие на включение своей кандидатуры в состав этого органа.

Глава Мордовии обсудил с Черчесовым развитие детского футбола С соответствующей инициативой ранее выступил глава РМ Владимир Волков. Следует отметить, что в состав совета входят многие заслуженные российские и мордовские спортсмены и организаторы спорта. Среди них - заместитель министра спорта РФ, сопредседатель организации Павел Новиков, президент отечественной Федерации тенниса, первый заместитель сопредседателя Шамиль Тарпищев, заслуженный мастер спорта России, комментатор "Матч ТВ" Ольга Богословская, олимпийский чемпион Алексей Мишин и другие.