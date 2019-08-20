Чемпионат рабочих профессий в Казани соберет тысячи участников из 69 стран

В Казани 22 августа стартует международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. В каких компетенциях наша команда может быть на высоте? Какие новые профессии появятся в колледжах и техникумах? Что нацпроект "Образование" изменит в системе среднего профобразования (СПО)? Об этом "Российской газете" рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

В России сегодня более 3,3 тысячи колледжей и 348 вузов, в которых на программах среднего профессионального образования учатся более трех миллионов ребят. Фото: РИА Новости

Мастер покажет класс

Графический дизайн, мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование, веб-разработка, сварочные технологии, инженерный дизайн, фрезерные работы на станках с ЧПУ... Министр уверена, что в этих и других направлениях мы можем показать "класс всему миру".

- Россия присоединилась к движению WorldSkills только в 2012 году. Мы смогли сделать колоссальный рывок. Сегодня в нем все 85 регионов страны - проведены порядка 500 региональных и национальных чемпионатов профмастерства с участием более 100 тысяч ребят, - подчеркнула Ольга Васильева. - Выделено более 28 млрд рублей на подготовку фантастической площадки в Казани. Мы построили инфраструктуру. "Казань Экспо" - это 140 тысяч квадратных метров и еще 99 тысяч квадратных метров дополнительных площадей. Оснастили их передовым оборудованием. Все это позволит провести мировой чемпионат на высоком уровне. Уже сейчас у нас 1400 конкурсантов и примерно столько же экспертов из 69 стран.

Соревнования пройдут по 56 направлениям, которые входят в шесть крупных блоков: строительная сфера, информационно-коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Что еще будет интересного в Казани? Например, зона для профессий будущего - Future Skills. Квантовые и нанотехнологии, реверсивный инжиниринг, машинное обучение и большие данные...

WorldSkills приходит в колледжи

Все больше российских студентов сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились, в приближенных к реальным условиям. Экзамен проходит по мировым стандартам на передовом производственном оборудовании. Их оценивают не только преподаватели-эксперты, но и будущие работодатели.

- У нас сегодня более 3,3 тысячи колледжей и 348 вузов, в которых учатся на образовательных программах СПО более трех миллионов ребят. В рамках нацпроекта "Образование" мы планируем, что к 2024 году каждый четвертый студент СПО будет проходить через демонстрационный экзамен, - рассказала Ольга Васильева.

Ольга Васильева: Всего 7 лет назад наша страна вступает в движение WorldSkills, и уже в 2019 году мы проводим чемпионат мира. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

5000 мастерских

В рамках нацпроекта "Образование" к 2024 году в регионах появится 5000 мастерских, оснащенных по "последнему слову" промышленности. Среди приоритетных направлений - строительство, транспорт, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии. На базе этих мастерских студенты смогут сдавать демонстрационный экзамен, учиться по индивидуальным траекториям. 800 таких мастерских откроются уже в этом году. Это особенно важно для малых городов и сельской местности, где материально-техническая база не обновлялась десятилетиями.

Стереотип среднего профобразования, как "ПТУ для троечников", уже не актуален: сегодня его выбирают примерно 60 процентов выпускников школ

- Мы должны создать в стране не менее ста центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Это новый социальный лифт, - поделилась планами Ольга Васильева. - Здесь целевая аудитория не только молодежь, но еще и "люди серебряного возраста", предпенсионеры и пенсионеры.

В таких центрах за несколько месяцев можно будет получить новые и востребованные квалификации. Какие? Например, "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом", "Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)", "Механик авиационный по технической эксплуатации беспилотных авиационных систем" и многие другие.

С роботом - на "ты"

С сентября 2020 года министерство просвещения планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО). Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают. Третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. Среди таких "исчезающих" профессий - "изготовитель эмалированной посуды", "сушильщик в бумажном производстве", "вышивальщица". При этом постепенно появляются новые - гораздо более востребованные профессии и специальности.

- Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как "Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "Аддитивные технологии", то есть технологии с использованием 3D-печати. Плюс - "Мехатроника и мобильная робототехника", "Графический дизайн", - рассказала Ольга Васильева. - И еще очень интересная специальность, которая уже сейчас пользуется огромным спросом, - "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства". По сути, это работа с промышленными роботами, их сборка, установка, запуск... Уже сейчас по этому перспективному направлению в России учатся 360 студентов в 10 колледжах, расположенных в 8 регионах.

На кого идут учиться

Министр назвала профессии и специальности, которые популярны у абитуриентов. Стабильно высокий конкурс заявлений на медицину. "Ортопедическая стоматология" - 6,2 заявления на бюджетное место. "Фармация" - 5,9 заявления на место.