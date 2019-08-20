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Проект: В регионах

Эксперты подтвердили высокий уровень безопасности на Балаковской АЭС

Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надежности и безопасности Балаковской АЭС.
Фото: пресс-служба Балаковской АЭС Фото: пресс-служба Балаковской АЭС
Фото: пресс-служба Балаковской АЭС

С 13 по 15 августа 2019 года на Балаковской АЭС эксперты российского и зарубежного ядерного страхового пула провели проверку ядерной безопасности и оценку страховых рисков атомной станции.

В ходе трехдневной работы эксперты проверили обеспечение ядерной безопасности и эксплуатации, противопожарной защиты и оценили страховые риски предприятия. Инспекторы осмотрели производственные площадки всех четырех энергоблоков Балаковской атомной станции, посетили учебно-тренировочный центр АЭС и специальную пожарно-спасательную часть № 23, которая обеспечивает охрану Балаковской АЭС. Они также провели интервьюирование руководителей и специалистов атомной станции по вопросам личной ответственности за результаты работы АЭС.

Подводя итоги проверки, международные инспекторы отметили высокие эксплуатационные показатели Балаковской АЭС - они выше среднемировых значений - и дали хорошую оценку культуре безопасности и производства в целом. Высокую оценку получила атомная станция и по показателю "хаускипинг" - поддержание чистоты и безупречного порядка на производстве, по мнению экспертов, является одной из составляющих развитой культуры безопасности.

Как сильные стороны инспекционная комиссия отметила последовательную реализацию на предприятии программы модернизации оборудования энергоблоков, современный уровень информационно-технического обеспечения подготовки и проведения ремонтных кампаний, а также многократные победы Балаковской АЭС в корпоративном конкурсе "Лучшая АЭС России" - по итогам 2018 года этого звания станция удостоилась уже в 16 раз.

Итогом международной страховой инспекции станет технический отчет, русскоязычная версия которого будет готова через три месяца.

Напомним, Балаковская АЭС застрахована в рамках требований Венской Конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб. Предыдущие подобные страховые инспекции проводились в 2009 и 2014 годах.

В состав международной комиссии, которая работала на Балаковской АЭС, вошли представители страховых компаний "АIG", "Northcourt" (Великобритания), "Assuratome" (Франция), АО "Атомный страховой брокер", АО "СОГАЗ" (Россия), Российская Национальная Перестраховочная Компания (АО "РНПК") и АО "Концерн Росэнергоатом".

Балаковская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 километрах северо-восточнее Балакова Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй - в 1987, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 году Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Контакты

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453) 62-22-20 или на сайтах www.rosenergoatom.ru и www.balatom.ru. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Пресс-релиз представлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС

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