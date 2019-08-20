Из нового аэропорта Саратова вылетел первый международный рейс

Из нового аэропорта Саратова Гагарин во вторник, 20 августа, вылетел первый международный рейс в Анталью.

Проводить пассажиров, которые воспользовались услугами аэропорта в первый день его работы, пожелать им счастливого пути приехал губернатор Валерий Радаев.

Как сообщает пресс-служба главы региона, вместе с руководителем компании "Аэропорты регионов" Евгением Чудновским он осмотрел зоны таможенного и пограничного контроля, а также зал международных вылетов.

Глава региона напомнил, что в рамках проекта государственно-частного партнерства региональные власти должны были подвести коммуникации к будущему аэропорту, построить дороги, водопровод, газопровод, линии электропередач.

- Когда инвестор убедился, что мы выполняем свои обязательства, он нам поверил, и приступил к возведению пассажирского терминала, - подчеркнул губернатор.

Как отмечают в правительстве области, строительство аэропорта стало одним из крупнейших проектов, реализованных в регионе, и повысит его инвестиционную привлекательность.

По словам губернатора, сейчас стоит задача привлечь в новый аэропорт не только жителей Саратовской области, которые ранее летали через другие города, но и население прилегающих регионов и территорий.

Для этого планируется продолжить работы по улучшению транспортной доступности нового аэропорта. В этом году должно быть выполнено проектирование путепровода над железнодорожным переездом на Южном подходе к аэропорту, а в будущем году начнется его строительство. Возведение эстакады улучшит сообщение на этом направлении, позволит сократить время в пути до аэропорта.

Губернатор Валерий Радаев также обсудил с начальником Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым перспективы развития железнодорожной инфраструктуры для аэропорта. К открытию Гагарина железнодорожники обустроили новую платформу, и запустили аэроэкспресс, который должен доставлять пассажиров от вокзала в Саратове в аэропорт за 40 минут.

Как рассказал Сергей Альмеев, в дальнейшем от станции Липовской к аэропорту планируется построить отдельную железнодорожную ветку длиной 4,5 километра, это позволит сделать более удобной и комфортной доставку пассажиров. Кроме того планируется строительство нового железнодорожного моста через реку Курюдюм и путепровода в месте пересечения с автомобильной дорогой, а также железнодорожного терминала рядом с аэропортом. Стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

На площади перед пассажирским терминалом Гагарина Валерий Радаев провел церемонию награждения участников строительства аэропорта.

Награды получили представители подрядных организаций, построивших взлетную полосу, возводивших инфраструктурные объекты и коммуникации, работники Приволжской железной дороги, сотрудники муниципальных органов власти.