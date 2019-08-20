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20.08.2019 12:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Избежавший смертной казни житель Удмуртии изнасиловал семилетнюю девочку

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии 56-летний житель Глазова надругался над семилетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

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Обвиняемый встретил потерпевшую на одной из детских площадок города, предложил купить ей сладости и покататься на аттракционах. После того, как девочка согласилась, мужчина повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся, а потерпевшая обратилась за помощью к продавцу рядом стоящего магазина и обо всем ей рассказала.

На место выехала следственно-оперативная группа и изъяла записи видеокамер наружного наблюдения. Установить личность мужчины удалось в кратчайшие сроки. Оказалось, что ранее он был несколько раз судим и даже приговорен к смертной казни, однако в 1998 году его помиловали. Три года назад он условно-досрочно освободился из тюрьмы, нигде не работал, живет один.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Мужчину арестовали.

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Силовики уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, потерпевшую вместе с педагогом-психологом. Девочке и мужчине проведут судебно-медицинскую и комплексные психолого-психиатрические экспертизы.

Также следователи не исключают того, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям. Всех, кто имеет по этому поводу какую-либо информацию, просят сообщить в отдел криминалистики следственного управления в Ижевске по телефону 8(3412) 41-39-63 или в Глазовский межрайонный следственный отдел по телефону 8(34141) 7-26-06. Фото обвиняемого размещено на официальном сайте СУ СК России по Удмуртии.

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