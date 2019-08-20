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20.08.2019 15:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мешают сети

Новая трасса на улице Строителей появится позже обещанного
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Из-за огромного количества подземных коммуникаций сроки сдачи автодороги, соединяющей площадь Гайдара и улицу Строителей, могут затянуться. Это признали в краевом правительстве.

 Возведение новой скоростной трассы, которая призвана разгрузить улицы Перми, началось в прошлом году. По плану строительства, она должна соединить улицу Стахановскую и Красавинский мост. При этом автомагистраль может стать главной в краевом центре, так как пройдет через весь город.

Если на отрезке будущей трассы в микрорайоне Парковый уже завершены работы на поверхности, то ближе к застроенной части рабочие столкнулись с рядом проблем.

- Подрядчик обнаружил под землей множество коммуникаций, - говорит Сергей Сабуров, руководитель краевого управления автомобильных дорог и транспорта. - Здесь находятся десять километров электросетей и 14 километров других коммуникаций: связь, водопровод и теплоснабжение. Для завершения строительства все эти коммуникации необходимо убрать, но дорожники не могут просто выкопать их, иначе возникнут огромные проблемы у владельцев сетей и жителей близлежащих микрорайонов.

Кроме того, рядом находится трамвайное депо "Красный Октябрь", такое соседство создает дополнительные трудности.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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- Все это существенно усложняет реализацию проекта, и сроки его завершения могут быть сдвинуты, - отметил Сергей Сабуров. - Стоимость перестройки сетей в отдельных проектах достигает сорока процентов от стоимости всей дороги. В ходе реализации проекта приходится решать множество вопросов, из-за чего уже сейчас подрядчик отстает от графика.

На строительстве столь важного для Перми дорожного объекта побывал губернатор края Максим Решетников. Осмотрев будущую трассу, глава региона выразил сомнение, что ее сдадут в срок, до ноября следующего года.

- Проблемы есть всегда, вопрос не в том, чтобы их не было, а в том, готовы ли люди их решать, - заявил Решетников. - Задача поставлена непростая, и определенные сложности существуют. Появление новой автодороги сулит одни только плюсы. Реконструкция улицы Строителей позволит перенести часть трафика с Коммунального моста на Красавинский мост.

Фото: depositphotos.com
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После окончания реконструкции здесь откроют четыре полосы движения с разделительной разметкой. Проложат тротуары, велосипедную дорожку, ливневую канализацию, на остановках общественного транспорта обустроят заездные карманы.

На строительство новой трассы длиной 1,57 километра предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Помимо этого, решается вопрос возведения путепровода под железной дорогой, что позволит перенаправить транспортные потоки на улицу Дзержинского.

Также проектируются варианты переноса движения автомобилей на улицу Локомотивную. Всего на строительство скоростной автодороги от улицы Стахановской до Красавинского моста потребуется более пяти миллиардов рублей. Протяженность магистрали составит 6,5 километра. Примерный срок сдачи объекта в эксплуатацию - 2022 год.

Справка РГ

В 2019 году в Пермском крае планируется отремонтировать 55 дорожных объектов, 25 из них находятся в Перми. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено более 2 миллиардов рублей.

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