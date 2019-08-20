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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ульяновском в институте атомных реакторов отключилось электричество

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В Димитровграде утром 20 августа произошло  временное обесточивание НИИ атомных реакторов. Инцидент не повлиял на работу реакторов, предприятие работает в штатном режиме. Об этом "РГ" сообщили в департаменте коммуникаций АО "ГНЦ НИИАР".

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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- При проведении плановых переключений на подстанции ПС-1М ГНЦ НИИАР произошло временное обесточивание части электропотребителей промплощадки № 1, не влияющих на обеспечение ядерной и радиационной безопасности. Обесточивание произошло вследствие отказа коммутационного оборудования подстанции, - заявили представители института. - Подача электроэнергии была восстановлена оперативным персоналом института в течение времени, необходимого для выполнения соответствующих переключений.

Сообщается, что сейчас ГНЦ НИИАР работает в штатном режиме, а радиационный фон на предприятии и прилегающей к нему территории остается на уровне естественных фоновых природных значений.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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