Саранские полицейские, спасшие ребенка, получат Ордена Славы Мордовии

В Саранске наградят участников операции по спасению пятимесячной девочки, которую пьяный отец пытался сбросить с третьего этажа. Участковый городского отдела полиции №1 лейтенант Василий Мартынов и водитель сержант Виктор Ковальчук получат Ордена Славы Мордовии III степени. Подполковник МЧС по РМ Руслан Алукаев представлен к медали "За заслуги перед Республикой Мордовия".

По словам Владимира Волкова, полицейские и сотрудник МЧС поступили как настоящие герои. Фото: МВД по РМ

Как сообщила во вторник пресс-служба главы РМ, соответствующее решение принял лидер региона Владимир Волков.

- Я считаю, что эти люди не только выполнили свой служебный долг, но и по-человечески поступили как настоящие герои! - заявил он. - Спасибо ребятам за то, что, попав в сложную и опасную ситуацию, они проявили все лучшие качества сотрудников внутренних дел и МЧС, повели себя как настоящие мужчины. Они - гордость нашей республики, достойный пример для подражания и, безусловно, заслуживают людской благодарности и самых высоких наград.

Церемония награждения состоится в ближайшие дни - во время празднования Дня государственного флага России.

Напомним, что резонансное ЧП в столице Мордовии произошло накануне. Среди бела дня мужчина пытался выбросить свою грудную дочь с третьего этажа. Прибывшим сотрудникам полиции удалось, рискуя жизнью, пробраться на балкон и спасти ребенка.

Девочка доставлена в больницу, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего.

