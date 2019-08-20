В Оренбуржье к 2025 году ликвидируют вторую смену в школах

К 2025 году все школы Оренбуржья полностью откажутся от двухсменной формы обучения. Для решения этой проблемы в регионе будет создано дополнительно около 17 000 новых ученических мест.

Об этом заявил врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер на традиционном августовском совещании педагогов.

Лидер региона напомнил собравшимся о задачах, поставленных главой государства: Россия должна войти в топ-10 ведущих стран по уровню образования и обеспечить качественную профориентационную подготовку.

В последние годы, благодаря строительству новых школ, число учеников, занимающихся во вторую смену, значительно сократилось. Если в 2015-м по такой форме обучались 26 809 детей (12,9 процента от общего числа) из 177 школ области, то в 2018-м - 22 000 учащихся из 122 школ. Для полной ликвидации этой практики в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" разработана региональная госпрограмма. Общий объем финансирования по ней составляет более восьми миллиардов рублей.

- В 2019 году планируется построить еще две школы на 414 учащихся: на 150 мест в поселке Домбаровский и на 264 места в селе имени 9 Января Оренбургского района. На эти цели в бюджете на 2019 год предусмотрено более 547 миллионов рублей, - сказал Денис Паслер. О наших планах по сокращению второй смены и планах на будущее я доложил президенту России 8 августа. В том числе рассказал главе государства о том, что на сегодняшний день более 8 600 школьников Оренбурга и Оренбургского района продолжают обучаться во вторую смену и о наших намерениях решить эту проблему в ближайшие три года за счет строительства новых школ.

В этом вопросе лидеру региона удалось заручиться поддержкой федерального центра.

Не менее масштабные задачи стоят в сфере дошкольного образования: к 2021 году в Оренбуржье планируют обеспечить местами в детсадах всех детей до трех лет. В рамках нацпроекта "Демография" всего за три года в регионе будет построено 34 детских сада.

- Это 4 103 дополнительных места для детей младше трех лет, - подчеркнул Денис Паслер. - До конца этого года мы откроем 19 новых детских садов в общей сложности на 1 598 мест. В том числе - три детских сада на 688 мест в Оренбурге и еще девять объектов на 445 мест - в Оренбургском районе: итого более 1 100 новых мест.

На сегодня минстроем области вместе с горадминистрацией Оренбурга уже ведут работы по закладке двух новых детских садов на 300 мест каждый.

Кроме того, в текущем году, благодаря участию в конкурсах Минпросвещения России, областное министерство образования сумело привлечь в регион более 730 миллионов рублей субсидий федерального бюджета на 2020-й и 2021 годы.

- В ближайшем будущем эти средства превратятся в 138 новых компьютерных классов по проекту "Цифровая образовательная среда", в 70 новых кабинетов технологии, в два мобильных технопарка "Кванториум", - констатировал Паслер.

Благодаря этому юные сельчане получат доступ в учебные центры IT-куб, где школьники и студенты колледжей смогут освоить навыки программирования и создания цифрового контента. Первый такой центр откроется в Оренбурге.