- Идея проекта родилась во время встреч с членами совета ветеранов области. Речь шла о том, что давно пора ломать сложившийся стереотип, будто пенсия - это пассивный отдых на лавочке у подъезда. Отработав всю жизнь, люди старшего поколения и сегодня хотят получать новые знания и впечатления. Область развивается, создаются новые производства, радикально меняются условия труда - и надо дать возможность пожилым людям увидеть все это, - рассказала "РГ" консультант отдела министерства социального развития Оренбуржья Ольга Георгобиани.
Проект получил название "Живет страна!". Производственный туризм стал одним из направлений социального туризма, который успешно развивается в регионе уже много лет. Организацией производственных туров занимаются районные центры соцзащиты - там же для групп выделяют транспорт. За три года 3350 человек стали участниками проекта - они побывали более чем на 250 объектах Оренбуржья.
В ходе экскурсий люди старшего поколения любят сравнивать условия труда времен своей молодости с нынешними. Так, побывав на одном из некогда самых грязных производств - цементном заводе, - экскурсанты ахнули: после установки современного оборудования здесь царит чистота. А при посещении тепличного комплекса в Черноречье гости получили не только ценные советы от агронома предприятия о том, как получить хороший урожай на своих шести сотках, но и шикарные букеты хризантем. В МФЦ Асекеевского района участники проекта узнали, какие услуги можно здесь получить, как правильно и быстро оформить документы и насколько сократились сегодня сроки "бумажной волокиты". Надолго запомнится экскурсантам поездка в заповедник "Оренбургский", где проводится уникальный эксперимент по восстановлению популяции лошадей Пржевальского. А в новотроицком салоне оптики гостям не только рассказали все о современных технологиях производства очков, но и вручили подарочные сертификаты, по которым можно получить бесплатную консультацию офтальмолога всем членам семьи.
- Такие встречи для нас - еще и возможность поделиться с новыми поколениями своим опытом, собственным взглядом на происходящее, почувствовать свою востребованность, - отметил председатель областного Совета ветеранов Виктор Пинигин.
Пример тому - недавняя встреча, состоявшаяся в конце июля в летнем детском лагере "Лесные долины" Медногорского района. Сюда приехала группа пенсионеров, которые много лет назад работали здесь вожатыми и воспитателями. Среди гостей был и Владимир Дмитриевич Чижов, отдыхавший в лагерной смене 70 лет назад. Дети с живым интересом расспрашивали ветеранов о том, каким был лагерь в те времена, как проводили в нем каникулы советские пионеры. После совместного чаепития ребята вручили гостям букеты полевых цветов.