В Самарской области проверят морг, из которого тело выставили на жару

В Самарской области проведут служебную проверку и дадут оценку действиям сотрудников морга в городе Чапаевске. Об этом "РГ" сообщили во вторник в министерстве здравоохранения региона.

По сообщения СМИ, на днях в городе Чапаевск Самарской области сотрудники морга выставили тело умершей женщины на 35-градусную жару. Об этом вопиющем инциденте рассказал специалист ритуальной службы.

По его словам, сотрудники морга выставили тело пожилой умершей женщины на солнце из-за мести. Они оставили покойницу на жаре примерно на час. Из-за чего тело сильно пострадало. Похороны, по словам сотрудника ритуальной службы, пришлось проводить с закрытым гробом.

Еще в начале лета тот же специалист похоронного дела обнародовал факты вымогательства со стороны сотрудников морга Чапаевска. Якобы за выдачу тела они требовали с родственников от пяти до десяти тысяч рублей. Тогда была инициирована проверка. Однако уголовное дело до сих пор не возбудили.

В министерстве здравоохранения Самарской области пояснили "РГ", что обращений по этой конфликтной ситуации в ведомство не поступало.

- В связи с публикацией в Сети интернет видеоролика о работе сотрудников морга администрации Чапаевской центральной городской больницы поручено провести служебное расследование, - прокомментировали инцидент в ведомстве.