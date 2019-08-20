В Саратове разразился скандал после попытки частных перевозчиков поднять стоимость проезда в автобусах. По закону они имеют на это право, однако из-за вмешательства властей от своих планов предприниматели пока отказались. В то же время региональное УФАС сообщило, что выявило признаки картельного сговора во время предыдущего изменения тарифов год назад: это также должно охладить желание бизнеса получить дополнительную прибыль.

С 2017 года руководство Саратова перевело весь городской автобусный транспорт на нерегулируемые тарифы, так муниципалитет избавился от необходимости компенсировать перевозчикам разницу между утвержденной и экономически обоснованной стоимостью проезда. Взамен предприниматели получили право сами устанавливать стоимость проезда. По сути, осталось единственное ограничение - о ее изменении перевозчики должны сообщать за 180 дней.

Уведомления об очередном повышении в мэрию направили пять из более чем двадцати компаний и ИП, занимающихся сейчас транспортным обслуживанием пассажиров. В администрации города сперва заявили, что эти предприниматели работают на "второстепенных маршрутах" и на автобусах малой вместимости. В дальнейшем выяснилось, что речь идет практически о каждом четвертом маршруте. Поднять стоимость проезда перевозчики хотели с нынешних 23 сразу до 28-30 рублей. Примечательно, что предыдущее повышение состоялось всего год назад, причем на всех маршрутах и сразу на шесть рублей.

Саратовские перевозчики хотели поднять стоимость проезда с нынешних 23 до 28—30 рублей, при этом предыдущее повышение состоялось всего год назад, причем сразу на шесть рублей

После того как информация о новом подорожании проезда получила огласку, на нее поспешили отреагировать муниципальные власти. Как заявил председатель комитета правового обеспечения мэрии Максим Леонов, предприниматели нарушили порядок, установленный постановлением городской администрации: они должны были не только уведомить муниципалитет, но и вывесить в автобусах объявления о повышении стоимости проезда, чтобы проинформировать пассажиров.

Глава Саратова Михаил Исаев сообщил, что, по его мнению, никаких оснований повышать плату за проезд сегодня у перевозчиков нет.

- Никто не собирается тарифы "морозить", экономику никто не отменял, но когда всего спустя четыре месяца после проведения конкурса возить пассажиров вдруг стало невыгодно, такому шагу нет объяснений, - считает градоначальник.

Выступая на круглом столе, на который пригласили перевозчиков, Исаев дал понять, что если бы они проработали хотя бы год-другой и после этого предложили повысить тариф на один-два рубля, отношение со стороны городской администрации было бы иным.

Попутно власти обвинили транспортников в некачественном обслуживании пассажиров, в расхлябанности водителей, которые не выдерживают дресс-код, ездят, как выразился мэр, "в сланцах и трусах", слушают блатной шансон, курят во время движения, не выполняют требований об электронной оплате проезда. Предпринимателям также пригрозили, что муниципальные власти могут провести реорганизацию маршрутов, на которых они работают, и тогда перевозчикам придется заново участвовать в конкурсах.

После вмешательства руководства города все пять перевозчиков отозвали свои уведомления о повышении стоимости проезда. Тем не менее они говорят, что их расходы реально выросли. Чтобы принять участие в конкурсе, предприниматели брали в лизинг новые автобусы, кроме того, с лета появились дополнительные траты: пришлось приобретать контрольно-кассовые аппараты и валидаторы, теперь необходимо оплачивать обслуживание этой техники.

- Каждое повышение стоимости горючего на 50 копеек для нас чувствительно, - говорит один из предпринимателей.

Также они отмечают, что перевозки льготников компенсируются им областным министерством социального развития менее чем наполовину. При стоимости проезда в 23 рубля оплачивается 11.

Интересно, что прошлогоднее повышение стоимости проезда с 17 до 23 рублей не вызвало никаких возражений со стороны городских чиновников. Напротив, тогда администрация Саратова даже приостановила на полгода действие нормы о том, что перевозчики должны предупреждать о повышении стоимости проезда за шесть месяцев.

Между тем в разгар нынешнего скандала УФАС по Саратовской области сообщило, что оно выявило признаки картельного сговора при прошлогоднем повышении цены на проезд. Тогда все автобусные маршруты были поделены между всего четырьмя организациями. При этом вопреки условиям конкурса две организации полностью, а еще одна частично не имели своего транспорта и привлекали субподрядчиков. УФАС по Саратовской области посчитало такую ситуацию нарушением законодательства, а суд по иску ведомства еще осенью прошлого года прекратил действие заключенных городским транспортным управлением соглашений на перевозки. Также УФАС признало городскую администрацию Саратова и две транспортные компании - "Автокомбинат N 2" и "Межгородтранс" - заключившими антиконкурентное соглашение. Перевозчики и муниципалитет пытались обжаловать это решение, однако в конце июля Саратовский областной арбитражный суд признал выводы ведомства законными.

Как сообщается в заключении по новому делу о повышении стоимости проезда на общественном транспорте, расследованием которого сейчас занимается УФАС, контролирующий орган запросил у перевозчиков экономическое обоснование повышения тарифов, однако они не сумели предоставить подтверждающих документов. Поскольку перевозчики повысили стоимость проезда одновременно и на одну и ту же фиксированную сумму - с 17 до 23 рублей, УФАС считает такие действия признаками картельного сговора всех четырех предприятий. Примечательно, что в ходе расследования руководитель "Межгородтранса" Михаил Любарский написал заявление, в котором признался в таком сговоре. Явка с повинной по закону в дальнейшем может освободить его от ответственности.

В ходе расследования УФАС о предыдущем повышении тарифов руководитель одного из транспортных предприятий уже признал факт сговора перевозчиков

Как объяснила руководитель УФАС по Саратовской области Людмила Борисова, на основании вынесенного заключения в дальнейшем комиссией ведомства будет принято решение, пока же у перевозчиков есть возможность предоставить дополнительные документы и аргументировать свою позицию. По закону участникам картельного сговора грозят крупные штрафы (в процентах от полученной выручки), а также дисквалификация. Не исключен вариант и с уголовным делом.

Примечательно, что в отношении руководителей двух организаций, в действиях которых УФАС увидело признаки картельного сговора, уже и так расследуются уголовные дела. Так, руководитель "Автокомбината N 2", экс-депутат областной думы Андрей Беликов подозревается в мошенничестве. По версии следствия он похитил 15 миллионов из средств, выделявшихся на компенсацию перевозок льготников. А бывший гендиректор МП "Саратовгорэлектротранс" Константин Касьянов обвиняется в присвоении средств, которые должны были поступать в кассу предприятия за перевозку пассажиров.

Между тем член общественной палаты Саратовской области, руководитель юридической фирмы Николай Скворцов считает, что признание УФАС повышения тарифов результатом картельного сговора едва ли приведет к возмещению пассажирам излишне уплаченных денег.

По мнению депутата городской думы Виктора Маркова, решение о переводе всех городских маршрутов на нерегулируемые тарифы было ошибочным.

- Переходить на такой тариф имело смысл только на убыточных маршрутах, тогда бы удалось привлечь на них перевозчиков, наладить там нормальное сообщение, - считает Марков.

Единственным положительным событием в отрасли за последнее время стал переход городского муниципального электротранспорта на безналичный расчет, оплата проезда картой обходится пассажирам на два рубля дешевле. В то же время во многих автобусах и маршрутках такой опции по-прежнему нет.

Между тем

В прошлом году мэрия Саратова заказала новую программу развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем дорожного движения. Потребность в таких документах давно назрела, поскольку пассажирские потоки за последние десятилетия значительно перераспределились. Разработчики новой схемы предложили сократить количество автобусов на улицах, предоставив приоритет электротранспорту, а также полностью изменить схему финансирования отрасли. По предложению специалистов перевозчики должны получать плату не за число доставленных пассажиров, а за выставление транспорта на маршруты и пройденный им километраж. Продажей билетов предложено заниматься самому муниципалитету, это позволит уйти от серых финансовых схем.

Утвердить новую транспортную схему планировалось еще в начале года, однако передача документов в гордуму уже несколько раз откладывалась. В пресс-службе мэрии корреспонденту "РГ" рассказали, что комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту в конце июля получил экспертные заключения на проект, это позволит вынести его на рассмотрение депутатов в сентябре.