В Удмуртии двое мужчин погибли при окуривании овощной ямы

Двое жителей Глазова в Удмуртии погибли при подготовке овощной ямы к закладке картофеля на хранение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

62-летний и 37-летний мужчины приехали помочь родственникам в поселок Октябрьский Глазовского района, спустились в овощную яму и стали окуривать помещение.

Через некоторое время их обнаружили уже мертвыми. По предварительным данным, погибли они из-за отравления угарным газом.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Силовики осмотрели место трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства.