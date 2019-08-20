Видео: Ливень в Перми затопил улицы и парализовал движение

Днем 20 августа на Пермь обрушилась очередная гроза. Дождь прошел перед началом часа пик. Конец рабочего дня одновременно с затопленными улицами вызвал 10-балльные пробки на дорогах, аварии, резкое повышение цен на такси и прочие неудобства.

Горожане массово выкладывают в соцсети фото и видео после ливня. Вода заблокировала множество дорог для прохода и проезда, очевидцы сообщают, что местами ее уровень доходил до колена. На шоссе Космонавтов автомобиль встал, потому что вода попала в выхлопную трубу.

"И не говорите, что не купались этим летом!" - не забывают о шутках остроумные пермяки.