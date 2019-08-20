Коля Бархатов потерялся в лесах Большереченcкого района в прошлый вторник, 13 августа. Родители, взяв сынишку с собой, отправились на машине по ягоды. И, завидя поляну, отлучились. А когда вернулись, ребенка на месте уже не было.

Найденного Колю сразу переодели в сухое, согрели, дали пить и отвезли в больницу. Фото: СУ СК по Омской области

- По словам взрослых, они оставили Колю всего на 15 минут. А уходя, заперли дверь автомобиля. Тем не менее малыш сумел из него выбраться, - сообщила "РГ" и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Омской области Елена Моисеева. - Сначала родители пытались найти сына самостоятельно. И только спустя три часа, уже вечером, обратились за помощью к специалистам.

По факту пропажи трехлетнего мальчика возбудили уголовное дело. Ситуация сразу получила статус резонансной. Большереченские леса - это бурелом и метровая трава, топи и болота, тучи комаров и дикие звери.

- Природные условия, в которых оказался маленький мальчик, были экстремальными. Поэтому мы сразу запросили профессиональное подкрепление из других регионов, - сообщила региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Рада Маевская.

Весть о пропавшем ребенке мгновенно облетела сети. Колю искали более семисот полицейских, волонтеров. Приехали спасатели из Москвы, Питера, Новосибирска, Екатеринбурга. Прибыл вертолет Росгвардии и два частных самолета. К розыску подключились местные жители, водители внедорожников, квадроциклов, конные отряды, кинологи. Люди приносили навигаторы, фонари, бензин, продукты. Местные власти организовали горячее питание. Из столицы прислали беспилотник и картограф. Поиски шли круглосуточно. Обследовали 80 квадратных километров чащи. Нашли следы детского сапожка, потом ступни. Но не Колю.

700 человек искали пропавшего Колю Бархатова

Ночью 15 августа из столицы прибыла группа самых опытных в поиске детей инструкторов отряда "Лиза Алерт". Разбившись на группы, волонтеры, подкрепленные бойцами Росгвардии, двинулись в болота. И в 790 метрах от места пропажи мальчика обнаружили его кепку, а потом и его самого.

Нашла Колю Бархатова старшая группы поисково-спасательного отряда Татьяна Филиппова. Именно женщинам было поручено аукать в лесной чаще, чтобы не напугать ребенка.

- Сначала я кричала "Коля! Коля!". И мы услышали какой-то писк. Сразу остановились, договорились о плане дальнейших действий. Пошли к предполагаемому месту звука с двух сторон, - рассказала "РГ" Татьяна. - А потом, когда я крикнула "сыночек!", ребенок вдруг громко отозвался "мама!". Пошла на голос. Коля стоял по колено в трясине, такой маленький, дрожащий, напуганный. Но самое главное - живой!

Татьяна Филиппова - медик и мать троих детей - сразу взяла малыша на руки, внимательно осмотрела. В одних носочках, мокрехонький, но целый и невредимый. Подоспевшие спасатели помогли переодеть ребенка в сухое. Завернули в одеяло, специальное покрывало. Стали согревать. Спустя время Коля попросил пить.

На голос волонтера Татьяны Филипповой ребенок откликнулся - так его и удалось обнаружить. Фото: Сергей Мельников

То, что малыш сумел выдержать двое суток, почти чудо. К тому же спасатели обнаружили в лесу следы кабанов, медведицы с медвежатами. В такой ситуации выживает один ребенок из десяти.

В лагере спасателей уже ждали врачи "скорой помощи", которые доставили малыша в Большереченскую центральную районную больницу.

- Мы обнаружили признаки сильнейшего обезвоживания. Судя по всему, мальчик ничего не ел и пил болотную воду. На теле ребенка - многочисленные ссадины, порезы от травы, следы укусов насекомых. Но угрозы жизни нет, - сообщил дежурный реаниматолог ЦРБ Дмитрий Юрчаков.

Сейчас Колю уже выписали из больницы.

Пережившая колоссальный стресс мать не отходит от сына ни на шаг.

- Огромное спасибо всем, кто помогал искать Колю. Даже передать не могу, как я счастлива, что все позади, - говорит Алена Бархатова. - Теперь мы никогда в лес ходить не будем. Такого горя я больше не переживу.