Новости

Захарова призвала Анкару помочь пострадавшей девочке 22:14
Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподняли с грунта 21:55
СМИ: Трамп назначит послом США в России заместителя Помпео 21:52
Умерла актриса из "Бригады" и "Экипажа" Александра Назарова 21:45
Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название 21:35
Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США 21:30
Владельца сгоревшей в Одессе гостиницы отправили в СИЗО 21:06
Поисковая экспедиция обнаружила останки 16 человек в Карелии 20:48
Воздушный шар с туристами неудачно приземлился в Подмосковье 20:36
Пентагон: США продолжат запускать баллистические и крылатые ракеты 20:28
Паралимпийцам, пострадавшим в ДТП под Тулой, купят новые коляски 20:27
"Матч ТВ" покажет в прямом эфире встречу "Олимпиакос" - "Краснодар" 20:07
Посольство РФ в Греции подтвердило гибель россиян при крушении вертолета 20:04
МЧС провело учения в аэропорту Жуковский перед авиасалоном МАКС 19:57
Минздрав хочет закрепить статусы молодого специалиста и врача-наставника 19:19
В Крыму тарифы на тепло снизят на 23 процента 19:07
В Йемене найдено поселение с мумиями возрастом 3000 лет 19:00
В Калуге отравили зверей в центре реабилитации диких животных 19:00
Видео: Ливень в Перми затопил улицы и парализовал движение 18:45
Подняты из воды тела троих погибших в катастрофе вертолета в Греции 18:39
В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского 18:31
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 18:29
Киргизский суд признал законным задержание Атамбаева 18:20
В Крыму автодебошир из Коми протаранил автомобиль ГИБДД 17:57
Кубок "Авиадартса" прилетел в Курск на истребителе 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 20:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Один в тайге

Потерявшийся на двое суток в лесу малыш отделался, можно сказать, легким испугом
Текст: Светлана Сибина (Омская область)
Российская газета - Неделя № 185(7943)
Коля Бархатов потерялся в лесах Большереченcкого района в прошлый вторник, 13 августа. Родители, взяв сынишку с собой, отправились на машине по ягоды. И, завидя поляну, отлучились. А когда вернулись, ребенка на месте уже не было.
Найденного Колю сразу переодели в сухое, согрели, дали пить и отвезли в больницу. Фото: СУ СК по Омской области Найденного Колю сразу переодели в сухое, согрели, дали пить и отвезли в больницу. Фото: СУ СК по Омской области
Найденного Колю сразу переодели в сухое, согрели, дали пить и отвезли в больницу. Фото: СУ СК по Омской области

- По словам взрослых, они оставили Колю всего на 15 минут. А уходя, заперли дверь автомобиля. Тем не менее малыш сумел из него выбраться, - сообщила "РГ" и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Омской области Елена Моисеева. - Сначала родители пытались найти сына самостоятельно. И только спустя три часа, уже вечером, обратились за помощью к специалистам.

Фото: iStock
"РГ" публикует закон, разрешающий искать пропавших детей по их смартфону

По факту пропажи трехлетнего мальчика возбудили уголовное дело. Ситуация сразу получила статус резонансной. Большереченские леса - это бурелом и метровая трава, топи и болота, тучи комаров и дикие звери.

- Природные условия, в которых оказался маленький мальчик, были экстремальными. Поэтому мы сразу запросили профессиональное подкрепление из других регионов, - сообщила региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Рада Маевская.

Весть о пропавшем ребенке мгновенно облетела сети. Колю искали более семисот полицейских, волонтеров. Приехали спасатели из Москвы, Питера, Новосибирска, Екатеринбурга. Прибыл вертолет Росгвардии и два частных самолета. К розыску подключились местные жители, водители внедорожников, квадроциклов, конные отряды, кинологи. Люди приносили навигаторы, фонари, бензин, продукты. Местные власти организовали горячее питание. Из столицы прислали беспилотник и картограф. Поиски шли круглосуточно. Обследовали 80 квадратных километров чащи. Нашли следы детского сапожка, потом ступни. Но не Колю.

700 человек искали пропавшего Колю Бархатова

Ночью 15 августа из столицы прибыла группа самых опытных в поиске детей инструкторов отряда "Лиза Алерт". Разбившись на группы, волонтеры, подкрепленные бойцами Росгвардии, двинулись в болота. И в 790 метрах от места пропажи мальчика обнаружили его кепку, а потом и его самого.

Найден один из пропавших без вести при пожаре под Ачинском

Нашла Колю Бархатова старшая группы поисково-спасательного отряда Татьяна Филиппова. Именно женщинам было поручено аукать в лесной чаще, чтобы не напугать ребенка.

- Сначала я кричала "Коля! Коля!". И мы услышали какой-то писк. Сразу остановились, договорились о плане дальнейших действий. Пошли к предполагаемому месту звука с двух сторон, - рассказала "РГ" Татьяна. - А потом, когда я крикнула "сыночек!", ребенок вдруг громко отозвался "мама!". Пошла на голос. Коля стоял по колено в трясине, такой маленький, дрожащий, напуганный. Но самое главное - живой!

Татьяна Филиппова - медик и мать троих детей - сразу взяла малыша на руки, внимательно осмотрела. В одних носочках, мокрехонький, но целый и невредимый. Подоспевшие спасатели помогли переодеть ребенка в сухое. Завернули в одеяло, специальное покрывало. Стали согревать. Спустя время Коля попросил пить.

На голос волонтера Татьяны Филипповой ребенок откликнулся - так его и удалось обнаружить. Фото: Сергей Мельников

То, что малыш сумел выдержать двое суток, почти чудо. К тому же спасатели обнаружили в лесу следы кабанов, медведицы с медвежатами. В такой ситуации выживает один ребенок из десяти.

В лагере спасателей уже ждали врачи "скорой помощи", которые доставили малыша в Большереченскую центральную районную больницу.

В Кузбассе нашли пропавшего в лесу мальчика

- Мы обнаружили признаки сильнейшего обезвоживания. Судя по всему, мальчик ничего не ел и пил болотную воду. На теле ребенка - многочисленные ссадины, порезы от травы, следы укусов насекомых. Но угрозы жизни нет, - сообщил дежурный реаниматолог ЦРБ Дмитрий Юрчаков.

Сейчас Колю уже выписали из больницы.

Пережившая колоссальный стресс мать не отходит от сына ни на шаг.

- Огромное спасибо всем, кто помогал искать Колю. Даже передать не могу, как я счастлива, что все позади, - говорит Алена Бархатова. - Теперь мы никогда в лес ходить не будем. Такого горя я больше не переживу.

Общество Семья и дети Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ