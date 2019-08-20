- По словам взрослых, они оставили Колю всего на 15 минут. А уходя, заперли дверь автомобиля. Тем не менее малыш сумел из него выбраться, - сообщила "РГ" и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Омской области Елена Моисеева. - Сначала родители пытались найти сына самостоятельно. И только спустя три часа, уже вечером, обратились за помощью к специалистам.
По факту пропажи трехлетнего мальчика возбудили уголовное дело. Ситуация сразу получила статус резонансной. Большереченские леса - это бурелом и метровая трава, топи и болота, тучи комаров и дикие звери.
- Природные условия, в которых оказался маленький мальчик, были экстремальными. Поэтому мы сразу запросили профессиональное подкрепление из других регионов, - сообщила региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Рада Маевская.
Весть о пропавшем ребенке мгновенно облетела сети. Колю искали более семисот полицейских, волонтеров. Приехали спасатели из Москвы, Питера, Новосибирска, Екатеринбурга. Прибыл вертолет Росгвардии и два частных самолета. К розыску подключились местные жители, водители внедорожников, квадроциклов, конные отряды, кинологи. Люди приносили навигаторы, фонари, бензин, продукты. Местные власти организовали горячее питание. Из столицы прислали беспилотник и картограф. Поиски шли круглосуточно. Обследовали 80 квадратных километров чащи. Нашли следы детского сапожка, потом ступни. Но не Колю.
Ночью 15 августа из столицы прибыла группа самых опытных в поиске детей инструкторов отряда "Лиза Алерт". Разбившись на группы, волонтеры, подкрепленные бойцами Росгвардии, двинулись в болота. И в 790 метрах от места пропажи мальчика обнаружили его кепку, а потом и его самого.
Нашла Колю Бархатова старшая группы поисково-спасательного отряда Татьяна Филиппова. Именно женщинам было поручено аукать в лесной чаще, чтобы не напугать ребенка.
- Сначала я кричала "Коля! Коля!". И мы услышали какой-то писк. Сразу остановились, договорились о плане дальнейших действий. Пошли к предполагаемому месту звука с двух сторон, - рассказала "РГ" Татьяна. - А потом, когда я крикнула "сыночек!", ребенок вдруг громко отозвался "мама!". Пошла на голос. Коля стоял по колено в трясине, такой маленький, дрожащий, напуганный. Но самое главное - живой!
Татьяна Филиппова - медик и мать троих детей - сразу взяла малыша на руки, внимательно осмотрела. В одних носочках, мокрехонький, но целый и невредимый. Подоспевшие спасатели помогли переодеть ребенка в сухое. Завернули в одеяло, специальное покрывало. Стали согревать. Спустя время Коля попросил пить.
То, что малыш сумел выдержать двое суток, почти чудо. К тому же спасатели обнаружили в лесу следы кабанов, медведицы с медвежатами. В такой ситуации выживает один ребенок из десяти.
В лагере спасателей уже ждали врачи "скорой помощи", которые доставили малыша в Большереченскую центральную районную больницу.
- Мы обнаружили признаки сильнейшего обезвоживания. Судя по всему, мальчик ничего не ел и пил болотную воду. На теле ребенка - многочисленные ссадины, порезы от травы, следы укусов насекомых. Но угрозы жизни нет, - сообщил дежурный реаниматолог ЦРБ Дмитрий Юрчаков.
Сейчас Колю уже выписали из больницы.
Пережившая колоссальный стресс мать не отходит от сына ни на шаг.
- Огромное спасибо всем, кто помогал искать Колю. Даже передать не могу, как я счастлива, что все позади, - говорит Алена Бархатова. - Теперь мы никогда в лес ходить не будем. Такого горя я больше не переживу.