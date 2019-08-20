Трагедия с паводками в иркутских городах Тулун и Нижнеудинск высветила серьезную проблему: распределение гуманитарной помощи. Как выяснилось, действенных норм и правил в этой чувствительной области нет. Сейчас в прокуратуре Иркутской области на основе накопленного опыта сформулировали свои предложения к законодателям, как исправить ситуацию.

Первым на проблему обратил внимание Владимир Путин. Во время посещения зоны ЧС глава государства раскритиковал власти за то, как те обращались с гуманитарной помощью. Посылки сваливали порой просто на землю по принципу: любой подходи и бери, что надо. Сразу после совещания руководство областной прокуратуры дало поручение провести проверки и изучить досконально ситуацию.

Прокуроры выяснили, что наряду с порядком распределения помощи должны быть приняты правовые акты, определяющие нормативы предоставления, в том числе в зависимости от ее видов (одежда, обувь, продукты, медикаменты и т. д.). Также не урегулирован порядок распределения финансовых средств, поступающих в качестве гуманитарной помощи.

- Согласно ч. 3 ст. 582 Гражданского кодекса РФ юрлицо, принимающее пожертвование, должно вести учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. Но на деле это осуществить крайне сложно, особенно в зоне ЧС, когда неразбериха, когда с домами у людей уплыли документы и не понятно, кому чего и сколько нужно, - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин.

В идеале должны быть составлены списки пострадавших, обозначено, в чем конкретно нуждается каждый человек. Вся гуманитарная помощь должна быть оприходована и учтена на специальных распределительных пунктах. После этого она должна быть расфасована и распределена по адресным наборам.

Необходимо определить, кто отвечает за принятие, распределение и доставку гуманитарной помощи

Так на бумаге. Но проверки показали, что многие пострадавшие разбрелись кто куда, по родственникам и знакомым. Провести учет того, в чем они нуждаются, а также довести до сведения каждого информацию о том, что из гуманитарной помощи есть в наличии, оказалось занятием сложным.

Еще один аспект проблемы проявился, когда в пострадавшие Тулун и Нижнеудинск привезли вещи, собранные Общественной палатой из Москвы. Тут действующий порядок вступил в противоречие с внутренними правилами жертвователей. На пунктах распределения общественники сказали, что не могут ждать, когда груз учтут и расфасуют. Они должны быстро все раздать и предоставить видеоотчет своему начальству о том, что вещи дошли до людей. В результате порядок при распределении привезенных вещей удалось установить с трудом.

Учтя весь этот опыт, в прокуратуре области предложили разработать правовые акты о порядке учета, распределения гуманитарной помощи, в том числе порядке доставки ее до пострадавших, определения условий и мест ее хранения и раздачи людям, оплаты труда привлеченным сотрудникам и волонтерам.

Также надо определить порядок приема и использования финансовой гуманитарной помощи. В том числе, возможно, предусмотреть расходование ее части на оплату работы нанятых по договору лиц, которые будут нести материальную ответственность, отвечать за доставку.