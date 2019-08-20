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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Для гуманитарной помощи нужны свои законы
Текст: Тимофей Борисов (Иркутск - Москва)
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
Трагедия с паводками в иркутских городах Тулун и Нижнеудинск высветила серьезную проблему: распределение гуманитарной помощи. Как выяснилось, действенных норм и правил в этой чувствительной области нет. Сейчас в прокуратуре Иркутской области на основе накопленного опыта сформулировали свои предложения к законодателям, как исправить ситуацию.

Первым на проблему обратил внимание Владимир Путин. Во время посещения зоны ЧС глава государства раскритиковал власти за то, как те обращались с гуманитарной помощью. Посылки сваливали порой просто на землю по принципу: любой подходи и бери, что надо. Сразу после совещания руководство областной прокуратуры дало поручение провести проверки и изучить досконально ситуацию.

Фото: Екатерина Вострикова/РГ
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Прокуроры выяснили, что наряду с порядком распределения помощи должны быть приняты правовые акты, определяющие нормативы предоставления, в том числе в зависимости от ее видов (одежда, обувь, продукты, медикаменты и т. д.). Также не урегулирован порядок распределения финансовых средств, поступающих в качестве гуманитарной помощи.

- Согласно ч. 3 ст. 582 Гражданского кодекса РФ юрлицо, принимающее пожертвование, должно вести учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. Но на деле это осуществить крайне сложно, особенно в зоне ЧС, когда неразбериха, когда с домами у людей уплыли документы и не понятно, кому чего и сколько нужно, - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин.

В идеале должны быть составлены списки пострадавших, обозначено, в чем конкретно нуждается каждый человек. Вся гуманитарная помощь должна быть оприходована и учтена на специальных распределительных пунктах. После этого она должна быть расфасована и распределена по адресным наборам.

Необходимо определить, кто отвечает за принятие, распределение  и доставку гуманитарной помощи

Так на бумаге. Но проверки показали, что многие пострадавшие разбрелись кто куда, по родственникам и знакомым. Провести учет того, в чем они нуждаются, а также довести до сведения каждого информацию о том, что из гуманитарной помощи есть в наличии, оказалось занятием сложным.

Еще один аспект проблемы проявился, когда в пострадавшие Тулун и Нижнеудинск привезли вещи, собранные Общественной палатой из Москвы. Тут действующий порядок вступил в противоречие с внутренними правилами жертвователей. На пунктах распределения общественники сказали, что не могут ждать, когда груз учтут и расфасуют. Они должны быстро все раздать и предоставить видеоотчет своему начальству о том, что вещи дошли до людей. В результате порядок при распределении привезенных вещей удалось установить с трудом.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
В Иркутской области назвали число пострадавших от паводков

Учтя весь этот опыт, в прокуратуре области предложили разработать правовые акты о порядке учета, распределения гуманитарной помощи, в том числе порядке доставки ее до пострадавших, определения условий и мест ее хранения и раздачи людям, оплаты труда привлеченным сотрудникам и волонтерам.

Также надо определить порядок приема и использования финансовой гуманитарной помощи. В том числе, возможно, предусмотреть расходование ее части на оплату работы нанятых по договору лиц, которые будут нести материальную ответственность, отвечать за доставку.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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