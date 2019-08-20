Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко привез в родной Новосибирск Кубок Стэнли, который был выставлен в ЛДС "Сибирь". Желающих увидеть хоккеиста и трофей оказалось очень много - люди с ночи занимали очередь и стояли в ней даже несмотря на дождь.

Тарасенко прибыл в Новосибирск на несколько недель раньше легендарного Кубка Стэнли. За это время он успел расписаться под граффити на стене дворца спорта, принять участие в автограф-сессии, а также провести время в обществе родных и друзей.

Во дворце спорта "Сибирь" Владимир представил Кубок Стэнли для всех желающих вместе с дедушкой и отцом.

Сфотографироваться с главным призом НХЛ мог любой желающий - организаторы специально привлекли фотографов, чтобы максимально ускорить процесс и люди слишком долго не задерживались в фотозоне.