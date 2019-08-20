Туман парализовал работу томского аэропорта

Аэропорт Томска в течение двух с половиной часов не принимал и не отправлял рейсы из-за плохих метеоусловий - тумана.

Как рассказала "РГ" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, вылета ожидали более 800 пассажиров пяти авиакомпаний. Соблюдение их прав контролировала Томская транспортная прокуратура, жалоб у пассажиров не было.

Были задержаны рейсы на Сочи и на Москву. Аэропорт не отправлял и не принимал воздушные суда с 6.40 до 9.17 по местному времени. Сейчас он работает в штатном режиме.