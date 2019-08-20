В Иркутской области три человека погибли в ДТП с иномарками

Трое мужчин погибли и еще трое получили травмы в ДТП, которое произошло в Куйтунском районе Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, на трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись две иномарки - Mercedes-Benz и Volkswagen Amarok. В последней находились пять человек, трое из них, в том числе водитель, погибли на месте. Водитель Mercedes получил тяжелые травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. ГИБДД надеется на помощь свидетелей и видеорегистраторов проезжавших мимо машин.

Граждан, которые могут оказать помощь по установлению причин аварии, просят обращаться по телефону 8 (39536) 5-14-08.