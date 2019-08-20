Новости

Похитившие россиян пираты вышли на связь 10:09
В Перми водителя въехавшего в стену автобуса отпустили под обязательство о явке 10:00
В Омске возбудили дело о гибели десятилетнего мальчика 10:00
Каждый третий москвич регулярно занимается спортом 09:56
Видео: Глава Екатеринбурга наградил экипаж севшего в поле А321 09:53
В Иркутской области три человека погибли в ДТП с иномарками 09:50
Туман парализовал работу томского аэропорта 09:31
На Урале более десяти человек пострадали в ДТП с КамАЗом и автобусом 09:29
В Москве пройдет Ночь летучей мыши 09:28
В Югре пропали без вести уплывшие на рыбалку школьники 09:17
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты 09:15
Украина намерена начать поставки газа из Румынии 09:03
Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети 09:02
Россияне полюбили дизельные автомобили с пробегом 09:00
Toyota представила 10-местный минивэн 08:44
Экс-президента Киргизии Атамбаева оставили под стражей до 26 октября 08:41
Сегодня в столице будет температура +28 и выше 08:31
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях 08:26
В Приморье инспекторы ГИБДД посадили за руль "пьяных" водителей 08:20
В Польше снесли более 420 советских памятников 08:11
В Приамурье китайцев накажут за незаконную добычу песка 08:02
Создатель "датской Ikea" Ларс Ларсен умер от рака 07:51
Названы главные приметы среди путешественников из России 07:31
СМИ: Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию 07:19
На севере Индии 58 человек погибли из-за наводнений 07:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
20.08.2019 09:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области три человека погибли в ДТП с иномарками

Текст: Алексей Бондарев

Трое мужчин погибли и еще трое получили травмы в ДТП, которое произошло в Куйтунском районе Иркутской области.

На Урале более десяти человек пострадали в ДТП с КамАЗом и автобусом

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, на трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись две иномарки - Mercedes-Benz и Volkswagen Amarok. В последней находились пять человек, трое из них, в том числе водитель, погибли на месте. Водитель Mercedes получил тяжелые травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. ГИБДД надеется на помощь свидетелей и видеорегистраторов проезжавших мимо машин.

Граждан, которые могут оказать помощь по установлению причин аварии, просят обращаться по телефону 8 (39536) 5-14-08.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
США испытали ранее запрещенную договором РСМД ракету
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Нетаньяху о поступке жены в Киеве: Мы изобрели способ привлекать внимание