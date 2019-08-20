В Сибири ученые научили нейросеть определять ущерб от лесных пожаров

Русское географическое общество и Российский фонд фундаментальных исследований объявили о финансировании разработок по охране леса в сибирских регионах.

Как сообщает пресс-службе РГО, речь идет о нейросетях, которые анализируют спутниковые снимки и делают выводы об изменениях границ растительности.

Грант выделен Красноярскому научному центру СО РАН. Искусственный интеллект определит динамику изменений на основе расшифровки спутниковых фотографий разных лет. Человек визуально может интерпретировать снимки из космоса очень долго - нейросеть сделает это гораздо быстрей.

Эти знания помогут проанализировать масштаб ущерба, нанесенного лесными пожарами, скорость восстановления, определить участки с незаконными вырубками и те, на которых лесникам стоит провести посадку деревьев.

- Мы побывали в экспедициях в нескольких районах края, изучили там растительность, а потом взяли спутниковые снимки этих территорий и обучили на них нейросети распознавать границы хвойных и лиственных лесов, а также лугов. Сейчас мы работаем над увеличением точности изучения и количества распознаваемых типов растительности, - рассказал младший научный сотрудник Института биофизики КНЦ СО РАН Михаил Салтыков.