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20.08.2019 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири ученые научили нейросеть определять ущерб от лесных пожаров

Текст: Алексей Бондарев

Русское географическое общество и Российский фонд фундаментальных исследований объявили о финансировании разработок по охране леса в сибирских регионах.

Как сообщает пресс-службе РГО, речь идет о нейросетях, которые анализируют спутниковые снимки и делают выводы об изменениях границ растительности.

Фото: flickr.com/Pete A
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Грант выделен Красноярскому научному центру СО РАН. Искусственный интеллект определит динамику изменений на основе расшифровки спутниковых фотографий разных лет. Человек визуально может интерпретировать снимки из космоса очень долго - нейросеть сделает это гораздо быстрей.

Эти знания помогут проанализировать масштаб ущерба, нанесенного лесными пожарами, скорость восстановления, определить участки с незаконными вырубками и те, на которых лесникам стоит провести посадку деревьев.

- Мы побывали в экспедициях в нескольких районах края, изучили там растительность, а потом взяли спутниковые снимки этих территорий и обучили на них нейросети распознавать границы хвойных и лиственных лесов, а также лугов. Сейчас мы работаем над увеличением точности изучения и количества распознаваемых типов растительности, - рассказал младший научный сотрудник Института биофизики КНЦ СО РАН Михаил Салтыков.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Лесные пожары
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