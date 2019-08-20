Инициативная группа жителей Махачкалы планирует подать иск в суд на городскую мэрию. Поводом стало массовое переименование и перенумерация улиц. Но этого городским властям показалось мало. Чиновники для чего-то начали менять и нумерацию многоэтажных домов.

Тысячи людей оказались в непростой ситуации. Вызвать такси, заказать доставку товаров, воспользоваться госуслугами оказалось проблематично.

- У меня была улица Энгельса, недавно, после покупки квартиры, оформили документы. Теперь выясняется, что ее переименовали в Исмаилова. Мало того, номер дома совсем другой. Где я теперь живу? - вопрошает Наида Амирова.

В непростой ситуации оказались и экстренные службы - МВД, МЧС, "скорая".

- Мы вызвали "неотложку" по адресу: Петра Первого, 105Б, дому присвоили такой адрес. А врачи поехали по старому адресу: дом 43Б, - рассказывает Раиса Магомедова.

Изменение названия улиц и номеров домов создает сложности и для пенсионеров. Они привязаны к определенному отделению почты, а чехарда с нумерацией может отразиться с доставкой пенсий. Зато в мэрии спокойны. "Работы были проведены, чтобы упорядочить нумерацию названий улиц. Информируем горожан, что за получением справки о смене адреса рекомендуем обращаться в управление архитектуры Махачкалы или в МФЦ", - сообщает горадминистрация на своем сайте. В соцсетях на это жители города оставляют сотни гневных комментариев. "Что, средств для городских нужд нет, а на переименование улиц, выходит, есть?" - спрашивают горожане.

В городском управлении архитектуры и градостроительства, куда "РГ" обратилась за разъяснениями, комментировать ситуацию отказались.

Видимо, чиновникам ответить по сути дела нечего.

В декабре 2017 года глава Дагестана подписал закон "Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан". В нем говорится, что не допускается переименование улиц, которым уже присвоено имя выдающегося деятеля или заслуженного лица, за исключением случаев восстановления исторического наименования. И самое главное: в законе прописано, что решение о названии новой улицы должна принимать специальная комиссия при главе республики. Но этого в данном случае не произошло.