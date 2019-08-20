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20.08.2019 12:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Машуке представили более 100 туристических услуг Карачаево-Черкесии

Текст: Ирина Варламова (Черкесск)
Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР
Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР

На X молодежном форуме "Машук-2019" представители Карачаево-Черкесии презентовали наиболее актуальные для региона проекты. Они были посвящены туризму, трудоустройству молодежи, поддержке молодежного предпринимательства, развитию спортивной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР
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С членами делегации Карачаево-Черкесии встретился глава региона Рашид Темрезов, который каждый год приезжает на форум. Он отметил, что данная площадка имеет практическое значение, так как большинство молодежных проектов были успешно реализованы. Особо Рашид Темрезов оценил идею создания электронной "Библиотеки народов КЧР".

- В приложении для смартфона были бы собраны художественная и учебная национальная литература народов КЧР. На сегодняшний момент книги, написанные на языках малочисленных народов, на грани исчезновения. Путем создания удобных сервисов, с помощью которых можно заходить в "библиотеку", мы хотим решить эту проблему, - говорит руководитель проекта Мухаммад Каппушев.

Авторы проекта Visitkchr презентовали электронную платформу, где собраны все туристические продукты республики. Это реально действующий проект, позволяющий туристам заранее планировать свой отдых в КЧР и подбирать подходящие маршруты. С 2017 года данным сервисом воспользовались свыше 5 000 гостей республики.

-На портале представлены популярные маршруты горно-климатических курортов КЧР - Архыза, Домбая, Теберды и Медовых водопадов. Количество туристических услуг увеличивается с каждым днем, и новые предложения будут также оперативно появляться на электронной платформе. На данный момент собрано более ста услуг, - говорит руководитель проекта Нюр-Ахмат Байрамуков.

Социальная электронная платформа Delis актуальна для студентов, которые не могут устроиться на работу с нормированным графиком, так как это будет мешать учебе.

- В КЧР десять тысяч студентов, и наше приложение поможет предоставить им возможность заработать в любое удобное для них время. Работа заключается в том, что ребята будут заниматься доставкой товаров на дом. Мы планируем сотрудничество с магазинами продовольствия, одежды, хозяйственных товаров, кафе, точками быстрого питания, - рассказывает руководитель проекта Таулан Айбазов.

Построить в Черкесске футбольное мини-поле для сохранения и улучшения здоровья и качества жизни предложил Нуазий Хапаев.

- Это будет многофункциональное пространство, где можно и поиграть в футбол, и провести любые спортивные мероприятия для жителей города. Думаем, что благодаря этому проекту число горожан, которые будут приобщаться к здоровому образу жизни, увеличится на 28 процентов, - прогнозирует Хапаев. По словам заместителя министра курортов, туризма и молодежной политики КЧР Альберта Кумукова, в этом году на форуме присутствовало рекордное количество участников от КЧР - 300 человек.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Черкесск Карачаево-Черкесия - к новым вершинам
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