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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Росстат узнал, где больше всего тратят денег на еду

Текст: Екатерина Ясакова
Росстат представил отчет, в котором говорится, в каких регионах России у людей больше всего уходит денег идет на еду.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выяснилось, что больше всего не жалеют денег на питание в Ингушетии и Дагестане - 57,9 процента и 53,8 процента расходов соответственно.

Фото: iStock
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Москвичи тратят на еду только 24,5 процента своих расходов. Почти столько же оставляют в магазинах в Татарстане (21,8 процента) и ХМАО (23,1 процента).

В целом же по России, на еду у россиян уходит примерно 30 процентов расходов.

Такое различие в цифрах обусловлено религиозными традициями и разницей в количестве детей в регионах, поясняет РИА Новости, ознакомившееся с исследованием.

Как уточняется, на внушительные траты могут повлиять такие параметры, как низкая заработная плата, состав семьи и цена продуктов питания.

Экономика Товары и цены Правительство Росстат Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СКФО Ингушетия СКФО Дагестан ПФО Татарстан УрФО ХМАО
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