У средневекового города Эгикал найдены неизвестные петроглифы

Исследователи ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки" обнаружили в Джейрахском районе республике неизвестные науке петроглифы. Каменные рисунки расположены около заброшенного средневекового города Эгикал на высоте 1508 метров.

"Данные рисунки отличаются от предыдущих тем, что нанесены на скальные выступы, тогда как до сих пор наша команда и другие исследователи фиксировали их только на жилых, сторожевых, погребальных и культовых сооружениях", - говорится в официальном сообщении.

О находке краеведам сообщили туристы, которые изучали древнюю и почти исчезнувшую дорогу по подножью хребта Цей-лам.

Задокументированные петроглифы будут включены в книгу "Ингушский национальный орнамент". С 2015 года исследователи собрали около 370 изображений на камнях архитектурных памятников горной Ингушетии, а также описали более 100 барельефных изображений на стелах.

Справка "РГ"

Эгикал - покинутый людьми средневековый город в Ассинском ущелье Ингушетии. Расположен в долине реки Асса. Первое поселение в данной местности датируется концом III тысячелетия до нашей эры. На территории городища расположены древние циклопические жилища башенного типа, свыше ста склепов и мавзолеев, а также около 60 боевых и жилых башен. Вся территория входит в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.