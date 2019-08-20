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20.08.2019 15:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У средневекового города Эгикал найдены неизвестные петроглифы

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

Исследователи ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки" обнаружили в Джейрахском районе республике неизвестные науке петроглифы. Каменные рисунки расположены около заброшенного средневекового города Эгикал на высоте 1508 метров.

Фото: National History Museum in Sofia
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"Данные рисунки отличаются от предыдущих тем, что нанесены на скальные выступы, тогда как до сих пор наша команда и другие исследователи фиксировали их только на жилых, сторожевых, погребальных и культовых сооружениях", - говорится в официальном сообщении.

О находке краеведам сообщили туристы, которые изучали древнюю и почти исчезнувшую дорогу по подножью хребта Цей-лам.

Задокументированные петроглифы будут включены в книгу "Ингушский национальный орнамент". С 2015 года исследователи собрали около 370 изображений на камнях архитектурных памятников горной Ингушетии, а также описали более 100 барельефных изображений на стелах.

Справка "РГ"

Эгикал - покинутый людьми средневековый город в Ассинском ущелье Ингушетии. Расположен в долине реки Асса. Первое поселение в данной местности датируется концом III тысячелетия до нашей эры. На территории городища расположены древние циклопические жилища башенного типа, свыше ста склепов и мавзолеев, а также около 60 боевых и жилых башен. Вся территория входит в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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